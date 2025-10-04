БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО, ДЪЖД И СНЯГ В СТРАНАТА

Политиците в спор: Кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие?

Ирина Цонева
Чете се за: 02:27 мин.
Откриха четвърта жертва на потопа в Елените

бедствието елените снимки
Лидери на опозицията и представители на управляващите отново влязоха в словесен индиректен спор кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие.

"Някой подписва да се строи в коритата на реките без да има разрешение за това 20 години подред. Ще говоря за Царево първо, когато стана наводнение. Тогава отпуснахме 43 милиона лева за коритата и моста. 2 години по-късно виждаме много подобна ситуация. Така че въпросът не е за пари. Въпросът е, че когато тези пари се дадат, за да се реши някакъв проблем, той наистина трябва да се реши. А, за да се реши правилно, трябва да работят всички институции, а не като тези, които са дали чувалите с пари от "Хемус" да се смачка срещу тях разследването", заяви Асен Василев, председател на "Продължаваме Промяната".

"Министерски съвет вече е разпоредил проверки дали се касае само за тежко природно бедствие или за човешка грешка. Защото според мен и според МС трябва да бъдат установени всички факти и обстоятелства - дали деретата са били изчистени от местната власт, как са давани разрешителни, в момента целият Министерски съвет работи по установяване на тези факти и обстоятелства и ако се касае за човешка грешка се надявам, че компетентните органи ще си свършат работата и отговорните такива ще понесат своите последствия", допълни Павела Митова, "Има такъв народ".

Темата коментира и лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Във Фейсбук той написа:

"Причината е, че се строи в отточни дерета и суходолини. Суходолията - те нямат вода през 99% от времето в годината, но случи ли се някой голям дъжд те се превръщат в бурни и пълноводни реки. Това стана в Аспарухово през 2014 г., това стана и вчера в Елените. Ето защо за жертвите има виновни. И в двата случая това са общинските и държавните власти".

#потоп по Черноморието #бедствие в Елените #Елените #Павела Митова #Асен Василев #Костадин Костадинов #жертви

