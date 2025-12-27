БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Зимният туристически сезон започна с поскъпване на пакетите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази

ъпреки това много българи избират да посрещнат празниците извън страната – както в европейски градове, така и в по-топли екзотични дестинации

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Зимният туристически сезон стартира с осезаемо увеличение на цените. Между 10 и 15% е поскъпването на туристическите пакети тази година. Въпреки това много българи избират да посрещнат празниците извън страната – както в европейски градове, така и в по-топли екзотични дестинации.

Най-достъпните варианти през този сезон се оказват Тунис и Египет. Цените там са сравнително стабилни, а повечето резервации са направени още през октомври. В туристическите агенции телефоните не спират да звънят, но местата отдавна са заети. Причината – предвидливите пътешественици добре знаят, че при ранни резервации отстъпките могат да достигнат до 100 лева.

„Цените в Турция се увеличиха значително в сравнение с предишни години. За сметка на това Италия, Испания, както и дестинации като Египет, Тунис и Мароко запазиха по-стабилни ценови нива“, коментира Изабелла Лориева, туроператор. По думите ѝ цените са изключително динамични и могат да се променят буквално от ден на ден в зависимост от наличността. „Затова винаги съветваме хората да резервират възможно най-рано, защото няма гаранция, че утре същият пакет ще е на същата цена“, казва Изабелла Лориева, туроператор.

Седемдневните самолетни почивки до Тунис и Египет в момента варират между 1500 и 2000 лева на човек. Жителите на Югозападна България по-често избират по-близки дестинации като Сърбия и Гърция, където се предлагат основно тридневни пакети.

Русенци и варненци пък се насочват към Крайова, за да усетят аромата на канела и греяно вино на един от най-красиво украсените коледни базари в Европа.

„Харесваме най-много коледната украса и настроението на хората – то е приповдигнато и носи много емоции“, споделя Магдалена от Варна.

Според нея подобно пътуване не е ежедневие и човек може да си позволи да отдели средства за един специален ден.

Други българи залагат на по-нетрадиционни празнични дестинации. „Ще празнувам Нова година в Ливърпул с приятели“, разказва Велислава Корабова.

А Милена Данкова признава, че макар да е била на места с много сняг, днес би предпочела топло посрещане на празниците – „на морето в Австралия или във Флорида“.

За любителите на лукса и екзотиката най-скъпите дестинации за 2025 година остават Барбадос, Малдивите и Обединените арабски емирства.

#пътуване #цени

Последвайте ни

ТОП 24

Седем души са ранени при катастрофа край Монтана
1
Седем души са ранени при катастрофа край Монтана
Транспортираха с моторни шейни двама туристи, облечени с анцуг и по маратонки в планината
2
Транспортираха с моторни шейни двама туристи, облечени с анцуг и по...
Ситуацията в Гелеменово се нормализира - предстои описване на щетите
3
Ситуацията в Гелеменово се нормализира - предстои описване на щетите
Жълт код за студено време в 10 области
4
Жълт код за студено време в 10 области
"Училище за коледари" пресъздаде обичая в Етъра
5
"Училище за коледари" пресъздаде обичая в Етъра
Патриарх Даниил в Истанбул: Негово Светейшество служи с Вселенския патриарх
6
Патриарх Даниил в Истанбул: Негово Светейшество служи с Вселенския...

Най-четени

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
5
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
6
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...

Още от: Общество

Кукери в Жабокрът - репетиция преди големия фестивал през февруари
Кукери в Жабокрът - репетиция преди големия фестивал през февруари
Стефановден е! Стефановден е!
Чете се за: 00:47 мин.
СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи впечатляващ скок СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи впечатляващ скок
Чете се за: 02:07 мин.
СЪБИТИЯТА НА 2025: #НЕ ДИШАЙ СМЪРТ: Опасната мода на вейповете - когато експериментът убива СЪБИТИЯТА НА 2025: #НЕ ДИШАЙ СМЪРТ: Опасната мода на вейповете - когато експериментът убива
Чете се за: 02:22 мин.
СЪБИТИЯТА НА 2025: Трагедии, които можеха да бъдат предотвратени: Живот на ръба на безхаберието СЪБИТИЯТА НА 2025: Трагедии, които можеха да бъдат предотвратени: Живот на ръба на безхаберието
Чете се за: 05:12 мин.
СЪБИТИЯТА НА 2025: Доброто, което остава СЪБИТИЯТА НА 2025: Доброто, което остава
Чете се за: 04:25 мин.

Водещи новини

Стефановден е!
Стефановден е!
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Интензивна дипломация: Ще има ли пробив в разговорите за мир в Украйна Интензивна дипломация: Ще има ли пробив в разговорите за мир в Украйна
Чете се за: 01:22 мин.
По света
След наводнението: Предстои описване на щетите в село Гелеменово След наводнението: Предстои описване на щетите в село Гелеменово
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Слънчево време в последните дни на декември Слънчево време в последните дни на декември
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Вулканът Етна отново се активизира
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Снежен капан - хиляди полети са отменени в САЩ
Чете се за: 00:25 мин.
По света
СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
СЪБИТИЯТА НА 2025: Светът е сцена
Чете се за: 05:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ