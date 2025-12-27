БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трагедия през празниците: Две жени загинаха при пожари в Шумен и Силистра

Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay
През изминалото денонощие в България при пожари са загинали две жени, пострадали са четирима души, пише на интернет страницата на Главна дирекция (ГД) “Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН).

На 26 декември, в 10:52 часа в Районната дирекция (РД) ПБЗН в Шумен е получен сигнал за пожар в къща в село Трем, община Хитрино, област Шумен. Произшествието е ликвидирано с три пожарни автомобила от РДПБЗН-Шумен. Загинала е жена на 85 г.

В петък, в 17:31 часа в РДПБЗН-Силистра е получен сигнал за пожар в къща в с. Нова Черна, община Тутракан, област Силистра. Огънят е загасен с един пожарен автомобил от Районна служба ПБЗН-Тутракан. Загинала е жена на 63 г.

За изминалото денонощие звената за ПБЗН са реагирали на 136 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 69 пожара.

Преки материални щети са причинили 26 пожара, от които 18 – в жилищни сгради, един – в промишлена сграда и др. Без материални щети са възникнали 43 пожара, от които 25 са в отпадъци, 15 – в готварски уреди и комини, три – други.

Извършени са 58 спасителни дейности и помощни операции, от които три са при катастрофи.

Лъжливите повиквания са били девет.

