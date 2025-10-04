Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево.

Бедственото положение в общината остава в сила въпреки по-слабия дъжд.

За 2 години градът за втори път се оказа във воден капан, а хората за пореден път са принудени да ремонтират домовете си.

Всичко на първия етаж от къщата на семейството на Станислава вече е неизползваемо.

Знае, че има право на еднократна помощ от страна на държавата, но сумата е крайно недостатъчна.

При предишното наводнение в Царево получили подкрепа и от общината. Сметката обаче не излязла.

"Ние дадохме поне 20 000 лева, за да възстановим всички щети, а получихме 7000. Сега пак наново. Мен вече ме е страх да живея тук", коментира Станислава Борисова. "То следващ път, ако има, къщата е долу. Сега беше по-лошо. Не знам какво трябва да се направи - подпорна стена", сподели Анка Трифонова. "Не знам каква помощ ще дадат и какво ще се поправи. То гледай стените – всичко е съборено, всичко иска махане пак. От миналата година започнахме да стягаме", допълни Йордан Манолов. "Не може един път да стане, да не се вземат мерки, втори път да стане, трети път да стане и всеки път да казваме бедствие. Човекът е за това - да контролира някои процеси в природата", заяви Николай Николов.

Хората в града се питат защо се стигна до поредния воден ад.

"Тези ниските мостове правят наводненията. Тунелът, който минава под пътя – запуши се и реката се вдигна. Стана язовир там. Издави сума ти прасета и кокошки", коментира Миролюб Тодоров.

От Общината уверяват, че деретата са били почистени няколко пъти. Но добавят, че докато не се направи цялостна корекция на коритото на реката бедствията ще се повтарят при всеки силен дъжд.

"Дърветата бяха влачени от "Изгрев" до Царево по републиканския път. Това е основната причина. Общината за пореден път ще подготви документация и проект, който да бъде подаден към комисията по бедствия и аварии за корекцията на тази река, защото веднага след бедствието през 2023 г. ние сме го направили, но не е получило финансиране", заяви Марин Киров, кмет на Община Царево.

А, докато властите спорят кой е виновен за несвършената работа, от разрушения автосервиз в града втори ден издирват отнесения от водата сейф с хиляди левове и важни документи в него.

"Сейфът го няма. Копае багерът, но все още няма нищо. Това е! При когото падне огънят, той ще гори", каза още Цанко Илиев, отговорник на фирмата.

Кризисният щаб в града се готви за нови големи дъждове през следващата седмица и започна спешно почистване на речното корито от днес.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров.