БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"След новините": Когато смъртта те гледа в...
Чете се за: 20:02 мин.
Четвърта жертва на потопа в Елените
Чете се за: 05:35 мин.
Областният управител на Бургас е поискал помощ от...
Чете се за: 02:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Преговорите за Газа се подновяват - Хамас прие частично плана на Тръмп

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Запази

Хамас се съгласи да освободи всички заложници

Доналд Тръмп
Снимка: БТА
Слушай новината

Преговорите за Газа се подновяват, след като Хамас прие частично плана на американския президент. Палестинската групировка обяви, че ще освободи всички заложници, но иска допълнителни разговори.

Очаква се преговорите да започнат утре в египетския град Шарм ел Шейх. Американският специален пратеник Стив Уиткоф вече пътува за Близкия изток.

Израел обяви, че е готов на преговори. Засега обаче израелската офанзива срещу Газа продължава.

След 2 години война в Близкия изток днес надеждата за мир се върна. В непреки преговори Израел и Хамас трябва да договорят прекратяването на огъня.

За разговорите Израел изпраща в Шарм ел Шейх министъра по стратегическите въпроси Рон Дермър. Съединените щати ще бъдат представлявани от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф. За Египет пътува и зетят на Тръмп - Джаред Кушнер.

"Иска ми се това наистина да се случи, войната наистина да приключи и да възстановим Газа", заяви Набила Отоман, разселен в Ивицата Газа.

Хамас се съгласи да освободи всички заложници и да върне телата на загиналите пленници. В изявление, изпратено до Белия дом, се посочва, че групировката е готова да продължи непреките преговори, както и да предаде управлението на Ивицата Газа на палестински орган от независими технократи.

Дългоочакван отговор, който върна надеждата и на близките на заложниците. В плен на групировката все още са 48 души.

Предполага се, че 20 от тях са живи. Израелската армия съобщи, че ще ускори подготовката на първата фаза от споразумението, която предвижда връщането на заложниците.

"Почти не сме спали. Групите в WhatsApp са във възторг, обнадеждени сме. Заложниците трябва да бъдат върнати. Днес е 729-ият ден, откакто те са в плен", допълни Ефрат Мачикава, племенница на заложник.

Независимо, че в съобщението на палестинската групировка не се споменава за разоръжаването ѝ според американския президент "вероятно Хамас е готов за траен мир".

"Днес е голям ден. Ще видим как ще се развият нещата. Трябва да получим последната им дума в конкретика", заяви американският президент Доналд Тръмп.

От Близкия изток през Европа до Канада и Южна Африка - световните лидери приветстваха пробива в конфликта. За надежда говорят и палестинците извън Ивицата Газа.

"За нас, палестинците, означава много, че Хамас се съгласи на сделка, на спирането на кланетата, глада, на спирането на войната", коментира Джамал, жител на Йерусалим.

Засега обаче войната не спира. Израелските удари срещу Газа продължават - независимо от призива на американския президент Израел да спре бомбардировките. Според палестински източници днес са загинали 66 души.

Израелската армия предупреди, че северните райони на Газа продължават да са опасна зона и хората да не бързат да се връщат в тези райони.

Пропалестински протести се провеждат днес в различни страни в Европа. Демонстрации са организирани в Испания, Италия, Португалия, Франция.

Във Великобритания, независимо от призивите на властите да не се провежда протест сред атаката срещу синагога в Манчестър, протестиращи се събраха в британската столица. Съобщава се за арести.

#Доналд Тръмп #Израел срещу Хамас #заложници #Хамас #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
1
Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за справяне с щетите след наводненията
2
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за...
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
3
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените
4
Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените
Отвориха за движение "Петрохан"
5
Отвориха за движение "Петрохан"
Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при положение, че сме заложили 200
6
Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
3
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
4
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: САЩ и Канада

Рапърът Диди влиза в затвора
Рапърът Диди влиза в затвора
Тръмп даде ултиматум на Хамас - да сключи сделка за ивицата Газа до неделя вечерта Тръмп даде ултиматум на Хамас - да сключи сделка за ивицата Газа до неделя вечерта
Чете се за: 00:20 мин.
Огромен пожар избухна в рафинерия край Лос Анджелис (СНИМКИ) Огромен пожар избухна в рафинерия край Лос Анджелис (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
Богатството на Илън Мъск: Състоянието му надхвърли 500 млрд. долара за кратко Богатството на Илън Мъск: Състоянието му надхвърли 500 млрд. долара за кратко
Чете се за: 01:05 мин.
Втори ден блокада в САЩ: Предстоят масови съкращения, обяви Белият дом Втори ден блокада в САЩ: Предстоят масови съкращения, обяви Белият дом
Чете се за: 01:05 мин.
Два самолета са се сблъскали по време на излитане в Ню Йорк Два самолета са се сблъскали по време на излитане в Ню Йорк
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

"След новините": Когато смъртта те гледа в очите - окован 505 дни в плен на Хамас (ЕКСКЛУЗИВНО)
"След новините": Когато смъртта те гледа в очите - окован...
Чете се за: 20:02 мин.
Общество
Четвърта жертва на потопа в Елените Четвърта жертва на потопа в Елените
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Трети ден в Трънско са без ток, а вече и без вода Трети ден в Трънско са без ток, а вече и без вода
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Отвориха за движение "Петрохан" Отвориха за движение "Петрохан"
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Кои са жертвите на водния апокалипсис в Елените?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Бурята "Ейми" взе жертва в Ирландия
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Изборите в Чехия: Печели евроскептикът и бивш премиер Андрей Бабиш
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ