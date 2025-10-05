"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
Чете се за: 00:20 мин.
В града отново очакват влошаване на времето
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината
Трети ден след бедствието в Царево продължава възстановяването от водния потоп. По първоначални разчети щетите са за над 50 млн.лв. В същото време там отново се очаква влошаване на метеорологичната обстановка в началото на следващата седмица.
Вижте подробности в прякото включване