ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО, ДЪЖД И СНЯГ В СТРАНАТА

"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 00:20 мин.
В града отново очакват влошаване на времето

"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
Трети ден след бедствието в Царево продължава възстановяването от водния потоп. По първоначални разчети щетите са за над 50 млн.лв. В същото време там отново се очаква влошаване на метеорологичната обстановка в началото на следващата седмица.

#сейф #потоп по Черноморието # Царево #кал #пари

