"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево

Трети ден след бедствието в Царево продължава възстановяването от водния потоп. По първоначални разчети щетите са за над 50 млн.лв. В същото време там отново се очаква влошаване на метеорологичната обстановка в началото на следващата седмица.

