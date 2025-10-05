Слънчево в неделя, нова порция дъжд от понеделник

Сутринта ще е почти тихо. В равнините ще бъде мъгливо, а в котловините ще има слана. Минималните температури ще са между 0° и 5°, в София около 0°, само по Черноморието ще достигат 10° - 11°.

До обяд мъглите ще се разсеят и през деня ще преобладава слънчево време, в Западна България с разкъсана висока облачност.

Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще е слаб, в източните райони до умерен.

Дневните температури ще се повишат и ще са предимно между 16° и 21°, в София около 17°.

Вечерта от запад ще започне бързо заоблачаване и през нощта в Западна България ще завали дъжд.

По Черноморието сутринта ще е мъгливо, а през деня предимно слънчево. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 19° и 21°. Вълнението на морето временно ще отслабне до 2 бала.

Слънчево ще бъде и в планините. Повече облаци се очакват в масивите от Западна България. Привечер от запад ще започне заоблачаване, а през нощта ще има и валежи от дъжд, над 2200 метра от сняг. Ще духа умерен, по билата силен югозападен вятър.

През първите дни от новата седмица ще бъде облачно и с валежи. Повишава се вероятността в много райони да са временно интензивни и значителни по количество, в понеделник главно в югоизточната половина от страната, а във вторник и в сряда в Северна и в Източна България.

Сутрешните температури ще се повишат и минималните ще са между 6° и 11°. Дневните ще са в диапазона 10° - 15°, в понеделник в източните райони до 18° - 20°. В четвъртък ще остане облачно, но валежите ще спрат.