Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"

Днес бяха пуснати нови 10 километра от автомагистрала "Хемус" при пътните възли "Боаза" и "Дерманци". На инспекцията присъства вицепремиера Атанас Зафиров, който коментира бедствието в Елените и Царево, като заяви, че държавата ще търси начин да обезпечи пострадалите и че се очакват резултатите от проверката.

"Използвам възможността да изкажа съболезнования на жертвите от ужасното наводнение. И това е едно ужасно събитие, което искрено се надявам, ако има виновни, да получат наказание с цялата строгост на закона. Ще положа лични усилия това да се случи. Очаквам с нетърпение докладите на отговорните институции. И да допълня, че ден като днешния ме изпълва с оптимизъм,че от това управление има смисъли политическата цена ,която плащаме всички участници в това нелеко управление заслужава защото всички усилия, които полагаме са насочени към добруването на гражданите".

На инспекцията на на новата отсечка присъстваха още регионалният министър Иван Иванов и председателят на комисията по регионално развитие в парламента Николай Нанков. Отсечката започва при 88-ия километър на магистралата и стига до пътя Луковит - Угърчин. С пускането ѝ се цели и облекчение на трафика.

"Това, което днес се случва, е много символично за всички в Северна България, защото без Хемус няма бъдеще в този регион. Днешното пускане на магистралата действително ще облекчи пътуващите в посока Плевен, Русе като в рамките на месец това удобство ще имат и пътуващите за Варна, които ще продължат напред, виждате, че доста е напреднало строителството", обясни Иван Иванов. "За "Хемус" да кажа, че съжалявам изключително много, че днес откриваме само тази отсечка. "Хемус" трябваше да бъде готова по това време цялата и към Варна да се пътува по магистрала. Министър Иванов ви каза, трудно се размразяват старите строежи, започнали по отсечката от бозая до Плевен. Имаме разрешение за всички участъци.Адмирации към министерството, че издаде разрешения за още няколко участъци от Търново до Търговище. Съжалявам още веднъж, че това безвремие сега води само до тези 10 км, 15 ще станат като открием и до Угърчин", добави Николай Нанков.

След инспекцията стана ясно, че в началото на ноември ще бъдат пуснати още 3 км от магистралата в посока Варна.