БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази

Атанас Зафиров за наводненията: Ако има виновни, ще получат наказание

Снимка: МРРБ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес бяха пуснати нови 10 километра от автомагистрала "Хемус" при пътните възли "Боаза" и "Дерманци". На инспекцията присъства вицепремиера Атанас Зафиров, който коментира бедствието в Елените и Царево, като заяви, че държавата ще търси начин да обезпечи пострадалите и че се очакват резултатите от проверката.

"Използвам възможността да изкажа съболезнования на жертвите от ужасното наводнение. И това е едно ужасно събитие, което искрено се надявам, ако има виновни, да получат наказание с цялата строгост на закона. Ще положа лични усилия това да се случи. Очаквам с нетърпение докладите на отговорните институции. И да допълня, че ден като днешния ме изпълва с оптимизъм,че от това управление има смисъли политическата цена ,която плащаме всички участници в това нелеко управление заслужава защото всички усилия, които полагаме са насочени към добруването на гражданите".

На инспекцията на на новата отсечка присъстваха още регионалният министър Иван Иванов и председателят на комисията по регионално развитие в парламента Николай Нанков. Отсечката започва при 88-ия километър на магистралата и стига до пътя Луковит - Угърчин. С пускането ѝ се цели и облекчение на трафика.

"Това, което днес се случва, е много символично за всички в Северна България, защото без Хемус няма бъдеще в този регион. Днешното пускане на магистралата действително ще облекчи пътуващите в посока Плевен, Русе като в рамките на месец това удобство ще имат и пътуващите за Варна, които ще продължат напред, виждате, че доста е напреднало строителството", обясни Иван Иванов.

"За "Хемус" да кажа, че съжалявам изключително много, че днес откриваме само тази отсечка. "Хемус" трябваше да бъде готова по това време цялата и към Варна да се пътува по магистрала. Министър Иванов ви каза, трудно се размразяват старите строежи, започнали по отсечката от бозая до Плевен. Имаме разрешение за всички участъци.Адмирации към министерството, че издаде разрешения за още няколко участъци от Търново до Търговище. Съжалявам още веднъж, че това безвремие сега води само до тези 10 км, 15 ще станат като открием и до Угърчин", добави Николай Нанков.

След инспекцията стана ясно, че в началото на ноември ще бъдат пуснати още 3 км от магистралата в посока Варна.

#атанас зафиров #магистрала "Хемус" #Иван Иванов #отсечка

Последвайте ни

ТОП 24

Четвърта жертва на потопа в Елените
1
Четвърта жертва на потопа в Елените
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
2
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
3
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
4
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Политиците в спор: Кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие?
5
Политиците в спор: Кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие?
Отвориха за движение "Петрохан"
6
Отвориха за движение "Петрохан"

Най-четени

Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
1
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
2
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
3
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
5
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
6
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...

Още от: Регионални

"Балонена фиеста" очаква любителите на екстремните изживявания в Белоградчик
"Балонена фиеста" очаква любителите на екстремните изживявания в Белоградчик
Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
Чете се за: 01:07 мин.
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
Чете се за: 04:55 мин.
Все още има места без ток в Трънско Все още има места без ток в Трънско
Чете се за: 00:32 мин.
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево "Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
7134
Чете се за: 01:50 мин.
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево "Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус" Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Загинали и ранени след руски атаки срещу Запорожие
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Все още има места без ток в Трънско
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Започват преговорите за освобождаване на израелските заложници в Газа
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ