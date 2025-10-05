БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тервел Замфиров: Спортът на висше ниво в МОК се управлява от хора, които се интересуват повече от маркетинг, отколкото реално от спорт

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
тервел замфиров
Световният шампион Тервел Замфиров даде специално интервю за БНТ, в което коментира темата за евентуалното изключване на олимпийския сноуборд от програмата на Зимните игри.

"Много е парадоксално и е една тема, която дори идва като гръм от ясно небе. Причината за това нещо е, че спортът на висше ниво в Международния Олимпийски комитет се управлява от хора, които се интересуват повече от маркетинг, отколкото реално от спорт, от традиции, от история на спортовете. Като сноуборда, основната причина, поради която е подбран в тази графа, в зона за изчакване за елиминиране от олимпийските игри, е, че последните игри бяха в Китай, а пък алпинският сноуборд се гледа основно в Европа и в Америка. И когато е бил сутринта в Китай, Европа и Америка не са били с висока гледаемост, защото сутринта в Китай е било нощ и не се е радвал на това внимание, на което по принцип се радва сноуборда", заяви родният талант.

Той смята, че алпийският сноуборд е изключително важна дисциплина, която обективно може да покаже кой е най-бързия и най-добрия сноубордист в света.

На въпрос не е ли тесногръдо на база рейтинг от последните олимпийски игри да бъде елиминирана дадена дисциплина от сноуборда, той отговори:

"Прозираме лек политически отенък в това решение, но разбира се, това е само предположение. Не може да остане така. Ние ще направим всичко по силите си. Борим се по въпроса сноубордът да остане в олимпийските игри и вярваме и се надяваме, че той ще получи висока гледаемост сега в Италия, която е домакин в Милано/Кортина, където италианският отбор е изключително силен. Ще бъде в Европа по европейско часово време. Ще бъде в неделя на обяд старта. Тук правим и апел към всички българи да ни гледат, да ни подкрепят, защото хем ще помогнат на спорта, хем ще помогнат и на нас."

Парадоксално или не, точно сноубордистка беше избрана от Европейските Олимпийски комитети за най-добър млад спортист изобщо в зимните дисциплини. Това е сестрата на Тервел. 16-годишната Малена Замфирова вече има подиум в състезания за Световната купа и то при жените.

Малена Замфирова стана лауреат на наградата „Пьотр Нуровски“ и впечатли всички в Малта с речта си по болезнената тема.

Малена Замфирова с трогателна реч в защита на сноуборда

Само след четири месеца са Игрите в Италия и Тервел Замфиров не крие вълнението си.

"За мен удоволствието и шанса да бъда част от олимпийски игри, е сбъдната мечта за всеки един спортист. Всяко едно дете още от малко мечтае за шанса да се спусне по олимпийската писта. И това просто е друго чувство, съвсем друго чувство. Наистина се радвам, че ще мога да бъда част от едно такова магическо преживяне", заяви Замфиров.

Вижте репортажа във видеото!

#Милано/Кортина 2026 #Малена Замфирова #Тервел Замфиров

