Милица Мирчева: Маратонът е толкова интересна дисциплина, защото човек може да преоткрие себе си

Едно десетилетие изпълнено с много емоции за най-добрата ни бегачка на дълги разстояния – Милица Мирчева. И всичките по някакъв начин свързани с маратона на София. Точно преди 10 години, през 2015-а, Мирчева дебютира за първи път в класическата дистанция в най-масовото състезание в България. И не само, че стартира, ами и побеждава в националния шампионат с 2 часа и 53 минути.

"Това беше едно много интересно преживяване за мен. Дълго време убеждавах моя треньор Йоло Николов да опитам маратона, той се съгласи, за което се радвам, защото това отвори моят път към маратона", заяви Мирчева в специално интервю за БНТ.

Само с година опит в тази трудна дисциплина, българката участва на Олимпийските игри в Рио де Жанейро. Не успява да стартира на следващите игри в Токио поради прекрасна причина – че вече е майка.

Завръщането й в атлетиката е на маратона на София през 2021 г. Милица Мирчева се класира втора с 2 часа 35 минути и 3 секунди. Само на секунда от тогавашния националния рекорд.

"Това беше първото ми бягане след раждането, около 6 месеца след него, и моята идея беше просто да направя едно добро бягане и да покажа, че има още за какво да се боря в маратона. Борих се за първото място, останах на много мъничко от него", спомни си тя.

Това дава стимул на Милица Мирчева да върви напред в маратонското бягане. Подобрява националния рекорд като слиза под границата от 2 часа и 30 минути. Участва на две световни първенства като в Юджийн през 2022 година се класира на престижното 15 място. Пролетта на 2025 година я поставя пред ново предизвикателство – да поеме ролята на спортен директор на маратона на София.

"След 10 години пак се завръщаме на същата страница, но от другата страна. За мен Софийския маратон е важен, сантиментален и много ми се иска да мога и аз да върна нещо на този маратон, защото е направил много за мен", обясни тя.

"Емоцията е много сходна, защото един атлет винаги се притеснява за състезание. Сега се притеснявам от други фактори, защото организацията е много отговорна на такова много голямо състезание, събитие каквото е Софийския маратон. Различното е работата. Когато си спортист, основно мислиш, че да се представиш добре", сподели Мирчева.

Заложеният от организаторите на Софийския маратон брой участници бързо е достигнат. Следващата неделя по улиците на столицата ще стартират 8000 бегачи.

"Столицата ни има възможност за един хубав маратон, на който да има със сигурност над 10-12 000 души още следващата година", уверена е бившата състезателка.

"Когато човек малко вярва в себе си, открива, че може още много повече, отколкото е предполагал. И затова мисля, че и маратонът е толкова интересна дисциплина, защото човек може да преоткрие себе си", обясни тя.

Това, че Милица Мирчева е в ролята на спортен директор на Маратона на София, не означава, че кариерата й на атлет е зад гърба й. След като се проведе състезанието в столицата, тя отново ще се връща към нейната любов – бягането.

"Тренирам може би на 80% от това, което по принцип правя, така че вярвам, че бързо ще се случат нещата след това", завърши Мирчева.

Вижте разговора с Милица Мирчева във видеото!