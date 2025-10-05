БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Запази

Тръмп заяви, че Хамас "ще бъде напълно унищожен", ако не се откаже от властта и контрола над Газа

Доналд Тръмп
Снимка: БТА
Слушай новината

Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар Марко Рубио. Той потвърди, че палестинската групировка Хамас принципно приема американския план, но според него предстоят трудни преговори за фазите след освобождаването на заложниците.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Хамас "ще бъде напълно унищожен", ако не се откаже от властта и контрола над Газа.

Непреките преговори между Израел и Хамас трябва да започнат утре в Египет. Двете делегации ще бъдат настанени в една и съща сграда, но без възможност за контакт.

Преговорите ще се водят с посредничеството на Съединените щати и Египет.

Очаква се Израел да представи карти и срокове за изтегляне на израелската армия.

Хамас вероятно ще връчи списъците със затворниците, които иска да бъдат освободени.

#Марко Рубио #Доналд Тръмп #Газа #Хамас

Последвайте ни

ТОП 24

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Четвърта жертва на потопа в Елените
3
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
4
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
5
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
6
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
2
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
3
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: САЩ и Канада

Тръмп изпрати 300 войници от Националната гвардия в Чикаго
Тръмп изпрати 300 войници от Националната гвардия в Чикаго
Преговорите за Газа се подновяват - Хамас прие частично плана на Тръмп Преговорите за Газа се подновяват - Хамас прие частично плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
Рапърът Диди влиза в затвора Рапърът Диди влиза в затвора
Чете се за: 00:45 мин.
Тръмп даде ултиматум на Хамас - да сключи сделка за ивицата Газа до неделя вечерта Тръмп даде ултиматум на Хамас - да сключи сделка за ивицата Газа до неделя вечерта
Чете се за: 00:20 мин.
Огромен пожар избухна в рафинерия край Лос Анджелис (СНИМКИ) Огромен пожар избухна в рафинерия край Лос Анджелис (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
Богатството на Илън Мъск: Състоянието му надхвърли 500 млрд. долара за кратко Богатството на Илън Мъск: Състоянието му надхвърли 500 млрд. долара за кратко
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край Варна - видео от инцидента
Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
3 дни на тъмно и студено: Над 20 села в Трънско продължават да бедстват 3 дни на тъмно и студено: Над 20 села в Трънско продължават да бедстват
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар
Чете се за: 01:10 мин.
По света
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Загинали и ранени след руски атаки срещу Запорожие
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ