Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар Марко Рубио. Той потвърди, че палестинската групировка Хамас принципно приема американския план, но според него предстоят трудни преговори за фазите след освобождаването на заложниците.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Хамас "ще бъде напълно унищожен", ако не се откаже от властта и контрола над Газа.

Непреките преговори между Израел и Хамас трябва да започнат утре в Египет. Двете делегации ще бъдат настанени в една и съща сграда, но без възможност за контакт.

Преговорите ще се водят с посредничеството на Съединените щати и Египет.

Очаква се Израел да представи карти и срокове за изтегляне на израелската армия.

Хамас вероятно ще връчи списъците със затворниците, които иска да бъдат освободени.