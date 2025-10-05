"Балонена фиеста" очаква любителите на екстремните изживявания в Белоградчик

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Фестивалът продължава до 19 октомври

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Белоградчик отново посреща любители на екстремни изживявания с петото издание на фестивала "Балонена фиеста". Една от атракциите, която очаква посетителите, е панорамно издигане с балон над скалите.

Още преди слънцето да е изгряло, местността "Панаирището" в подножието на Белоградчишките скали вече посреща най-ентусиазираните посетители.

"Подготовката започва в 5:00, но вече в 6:30 го бяхме вдигнали. Тази сутрин, още по тъмно, първите хора дойдоха и се издигаха в абсолютна тъмница", коментира Евтим Стефанов, организатор на "Балонена фиеста".

Балонът се издига на повече от 70 метра. От тази височина се открива гледка към най-високата част на крепостта "Калето" и към някои от скалите като "Ученичката" и "Мечката".

Кристиана Ботевска, посетител: За мен най-вълнуващата част беше горе на върха, защото гледката беше изключително красива.

Иван Карагинев, посетител: Заслужава си и трябва да се види.

Фестивалът ще продължи до 19 октомври, а освен панорамно издигане, посетителите могат да се насладят и на свободен полет над скалите.

