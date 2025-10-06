На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище

Водната стихия, която се изля над Елените и Царево, можеше и да не причини бедствие, ако не се бяха натрупали множество грешни инженерни и архитектурни решения.

Това е изводът на група учени от Софийския университет, които направиха днес лазерно сканиране и 3D заснемане на терена на засегнатите територии. Техните анализи показват причините, но могат да дадат и решенията срещу стихиите.

Дронът ще обходи целия район, засегнат от водната стихия, и скоро учените ще имат точни данни от фотограметрия и лазерно сканиране, с които ще направят своите модели на случилото се. Но и преди това лъсват огромни недоразумения.

"Общо взето тук е минавало всичко и това е безумен пример как не трябва да се строи. Изключително ненормално е това - който е мислил, че ще му се размине", заяви доц. д-р Стелиян Димитров, ръководител на Университетски център по геопространствени изследвания.

Геолозите трудно разпознават проектантския замисъл, според който на дъното на водосбора, там където съвсем естествено нахлува водата от двата склона, стои аквапарк.

Неимоверна мощ е отместила огромни бетонни плочи на 20 метра. Очевидно някакво хидротехническо съоръжение е прихванало речния поток под строежите на различни хотели. Детска играчка пред водната стихия. Усилена допълнително от строежите по дъното на улея.

"Всичко това стеснява пътя на водата, стеснявайки пътя на водата всъщност вдига скоростта, увеличава нейната ударна мощ, в комбинация с отломките, които се носят - виждаме какъв е резултатът - наистина апокалиптична картина", допълни доц. д-р Стелиян Димитров, ръководител на Университетски център по геопространствени изследвания.

Сред целия този абсурд дронът на учените засича в началото на водния поток незаконно сметище, което със сигурност е подпомогнало унищожителната мощ на приливната вълна.

"Това не е обикновено наводнение, става въпрос за т. нар. дебрисен поток, това е вода примесена с кал, с дървета, с всякакви отломки, носени по пътя и в крайна степен всичко това се е стоварило върху курортния комплекс", коментира доц. д-р Стелиян Димитров, ръководител на Университетски център по геопространствени изследвания.

Пространственият анализ на терена може да предвиди доста други опасности, да даде и верните решения. Но учените са тук по своя инициатива. Никой никога не е потърсил тяхната помощ, не обърнали внимание и на проучванията им в Царево преди 2 години. Сега отново облитат района.

"Заснета беше много растителност, затлачвания, по самите мостове има растителност, има тръби, кабели, които минават под мостовете, което също пречи на проводимостта, не са достатъчно добре оразмерени и самите мостови съоръжения", каза още гл. ас. Леонид Тодоров, Университетски център по геопространствени изследвания.

Цялото ни Черноморие е осеяно с подобни стръмни дерета. Учените настояват всички те да се проучат незабавно, за да се предотвратят други подобни трагедии.

По темата работиха: Мария Чернева, Елеана Цанова, Давид Сукнаров