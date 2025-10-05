БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Продължава разчистването в Елените преди очакваното влошаване на времето

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Работи се с тежка техника

Продължава разчистването в Елените преди очакваното влошаване на времето
Почистването във вилно селище Елените продължава и днес. На терен са десетки доброволци, военнослужещи, екипи на пожарната, полицията, община Несебър и Областния кризисен щаб.

Работата се извършва с тежка техника – багери, фадроми, камиони и специализирани машини за разчистване и извозване на наноси, кал, паднали дървета и автомобили.

По информация от областния управител Владимир Крумов готовността на област Бургас се поддържа с допълнителни дежурни екипи, сили и средства, в пълна мобилизация. Организацията, изградена още през изминалата седмица с екипи по места в рисковите зони, остава до второ нареждане.

Във връзка с новите предупреждения от НИМХ областният управител изпрати повторно писмо с указания до кметовете на общини, кметствата и кметските наместници. Те имат ангажимент да извършат повторни огледи и почистване на критичните точки в рамките на урбанизираните територии и общинската собственост, както и да върнат информация за предприетите мерки и проверените участъци.

Екипите на общините, пожарната служба и МВР остават в готовност за бърза реакция, като ще продължи да има разположена техника и на място в отделните общини.

Областният щаб призовава гражданите в дните с прогнозирани интензивни валежи, в районите с потенциална опасност за образуване на приливни вълни, да избягват ниските етажи.

Системата BG-ALERT ще продължи да бъде активирана при необходимост, за да достигат навременни предупреждения до населението. Щабът призовава всички жители да следят официалните съобщения и да се съобразяват с указанията на институциите.

#потоп по Черноморието #Елените #разчистване

