Радост за шофьорите: Новите 10 км от АМ "Хемус" - ще облекчат ли трафика към Търново и Русе?

Пуснаха нови 10 км от АМ "Хемус" - между пътните възли "Боаза" и "Дерманци". Отсечката от Лот 1 струва 300 милиона лева и по нея могат да се движат превозни средства до 12 тона.

Регионалният министър отново обеща аутобанът да бъде напълно завършен най-късно до началото на 2030 година.

Шофьорите посрещнаха новината за новите 10 км от автомагистрала "Хемус" с радост.

Снимки: БГНЕС

Петко Михайлов, шофьор: "Добре е, магистралата е идеална. Сега минах по нея и ми харесва, много добре".

Други бяха по-критични.

Ива Гавраилова: "Аз лично карам в дясна лента и бих казала, че дясната лента е по-неподдържана".

Грета често пътува до Сърбия и сравнява пътищата там и у нас.

"Там магистралата е нещо страхотно, пътува се нормално без притеснение, докато тук виждате, че през известен период колата подскача и не е приятно", сподели Грета Григорова.

Според регионалния министър Иван Иванов новооткритата отсечка ще облекчи трафика в региона.

"Това, което днес се случва, е много символично за всички в Северна България, защото без "Хемус" няма бъдеще в този регион. Днешното пускане на магистралата действително ще облекчи пътуващите в посока Плевен, Русе", заяви Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството.

Вицепремиерът Атанас Зафиров отбеляза ролята на новите 10 км за обезпечаване на безопасността на гражданите.

"Днешното откриване на тази отсечка освен удобство на гражданите създава и безопасна среда, тъй като отклонява движението от част от най-опасните участъци в страната", допълни Атанас Зафиров.

Управляващите отбелязаха съжаление, че строежът на аутобана се е забавил.

"Трябваше по това време да е готова изцяло и до Варна да се пътува по автомагистрала. Адмирации към Министерството, че издаде още няколко разрешителни за строежи по протежение на участъка от Велико Търново към Търговище", каза още Николай Ненков, председател на комисията по регионално развитие.

В началото на ноември ще бъдат пуснати още 3 км от магистралата в посока Варна, а според разчетите на МРРБ "Хемус" трябва да бъде напълно завършена до края на 2029 г. или в началото на 2030 година.