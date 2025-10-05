"Треска за злато" в Царево: Десетки по следите на изчезнал фирмен сейф

В Царево на третия ден след бедствието водеща тема е не възстановяването от водния ад, а изчезналият сейф на фирма за строителна техника. Мълвата за него накара десетки да се разболеят от така наречената в социалните мрежи "треска за злато".

Сред купчините водорасли и боклук десетки търсят отнесения от потопа сейф. Истинска "треска за злато" заля Царево, след като морето започна да изхвърля банкноти от по 50 и 100 лева.

Търсенето продължи цяла нощ. Въпреки полуразрушения мост, скалите и бурните вълни.

"Доста хора прииждат от всички околни населени места, за да търсят сейфа, като някои дори искат да се гмуркат. Но в момента нито морето е достатъчно безопасно, камъните са опасни, хлъзгави, има доста боклуци, има вероятност някой да се нарани", заяви гл. инспектор Румен Колева, началник на РУ - Царево.

Сутринта районът беше отцепен, а достъпът ограничен. Пропускателен пункт на входа на града връщаше шофьорите, дошли за парите. Атанас е сред разочарованите.

"Те са големи скали, как ще падна. Ей там накрая са намерили 12 000 лева. Ама не на едно място, разбираш ли. Някой е намерил 1500 лв., някой е намерил 700 лв., някой е намерил 800 лв., някой е намерил 300 лева", коментира Атанас.

От фирмата, изгубила сейфа, са потресени. Убедени са, че той се е отворил, след като паспорти, прибрани в него, са изплували на плажа. Затова наели водолази, които да се включат в търсенето.

"Шансовете да бъде намерен са чист късмет. Приблизително 2,5 тона положителна плаваемост при собствено тегло от 700-800 кг. То разбира се поема вода. Скоростта, с която ще се напие с вода до ниво да потъне, лично аз не мога да го изчисля", допълни Стамен Царков, водолаз.

В калта днес се ровят и Мартин, и Павел, но не, за да търсят пари, а за да помагат на пострадалите семейства.

Мартин Ников, доброволец: "Щом са преценили, че за тях е по-добре да събират мръсните столевки - да го правят. Ще се олекоти работата, ако дойдат, но не идват". Павел Димитров, доброволец: "По света има много хора, обаче човеците са малко. Поне като намерят парите да ги използват за нещо важно".

Полицейското присъствие в Царево остава засилено.