"След дъжд качулка": Кой ще поеме отговорност за компроментираната инфраструктура в Елените?

Вследствие на компрометираната инфраструктура във ваканционно селище. Елените, силната напоеност на почвата и очакваните нови валежи, Оперативният кризисен щаб реши да ограничи достъпа до селището през следващите дни с цел гарантиране безопасността на населението.

Днес в светлата част на деня ще бъде осигурен контролиран достъп през КПП за собствениците, които желаят да изнесат лични вещи. След 15.00 ч. следобед достъпът се преустановява.

На всички евакуирани е осигурен подслон и необходима грижа, а районът ще остане под 24-часова полицейска охрана.

снимки: БТА

Областният управител ще задейства системата БГ Алерт за своевременно оповестяване на забраната.

Очаква се екипи на РДНСК да пристигнат на място за извършване на проверки.