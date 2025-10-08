БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Малена и Тервел Замфирови: Да бъдеш част от националния отбор, колкото помага, толкова и тежи

от БНТ
Чете се за: 07:10 мин.
Спорт
Състезателите по сноуборд бяха специални гости на предаването "Денят започва" на БНТ на прага на новия зимен сезон.

малена тервел замфирови бъдеш част националния отбор помага толкова тежи
Малена Замфирова и Тервел Замфирови са едни от най-вдъхновяващите български спортисти. Състезателите по сноуборд бяха специални гости на предаването "Денят започва" на БНТ.

Наскоро Европейският Олимпийски комитет обяви Малена Замфирова за най-добър млад спортист на Европа.

"За мен това е голяма чест. Аз даже не знаех, че името ми е подадено за това състезание. И всички бяхме много приятно изненадани, когато попаднах в топ 5 най-добри спортисти на Европа. Аз лично мислех, че ще спечели една момиче от италианския отбор, защото тя беше по-голяма от мен, беше на 18, но имаше по-добри резултати. И предполагах, че тя ще спечели. Това е мотивация", разкри Малена Замфирова.

През март т. г. само на 15-годишна възраст тя се класира на втора позиция в дебютния си старт от Световната купа по сноуборд в Криница. На световното първенство за младежи и девойки до 23 г. в Закопане, Малена взе сребро в дисциплините паралелен гигантски слалом и паралелен слалом.

"Изключително сме мотивирани. Влизаме с много хъс. Отпочинахме си добре през лятото. Проведохме и страхотна подготовка. Вече ни се привиждат снежинки. Нямаме търпение за първия лагер на сняг, който е скоро време. Влизаме в сезона здрави, с мотивация, на пълна пара и очакваме най-доброто от състезанията", започна Тервел Замфиров, който е световен шампион за мъже в паралелния слалом от първенството в Сен Мориц 2025 г. както и трикратен световен шампион за младежи до 21 г.

По-рано през сезона Тервел и Малена също така донесоха световна титла на България в отборната смесена надпревара на шампионата на планетата за младежи и девойки в Закопане.

Какво е да представляваш България на световната сцена?

"Това е огромна отговорност и по време на тези състезания ние за нито една секунда не забравяме, че не караме само за себе си, ами караме за всички българи. Така че да бъдеш част от националния отбор, бих казала, че колкото и да помага, толкова и тежи", обясни Малена.

"От една страна е много мотивиращо, защото знаеш, че представяш България, не представяш просто себе си, и се стремиш да покажеш на света най-доброто лице на страната си. Искаш другите да видят, че българите могат, че българите са напреднали, работили, ясни са им нещата. Но трябва и ти да си достоен да представиш страната си, когато всички погледи са вперени в теб. Това от една страна много те мотивира, от друга страна ти тежи", отговори и Тервел.

Как спортът и образованието обаче вървят ръка за ръка?

"С дисциплина. Аз имаме една максима, казана от баща ми, ако не ти стига времето, значи лошо го използваш. В основата на всичко обаче стои спортът, защото спортът учи личността на целеустременост, на упоритост, но най-важното да не се примирява с неуспеха и посредствеността. Това нещо вече се пренася в образованието и ученикът спортист, не се оставя просто да изкарва ниски оценки. Той е свикнал, че трябва да се справя добре, свикнал е, че е нещо повече в спорта и затова иска да се покаже като добър ученик. Спортът му е дал една увереност на този човек, която го води през целия път житейски. Той е побеждавал конкурентите си в полето на спорта и иска да го прехвърли във всеки аспект на живота", обясни световният шампион по сноуборд.

На прага на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, успешните спортисти коментираха и темата за евентуалното изключване на сноуборда от програмата на Игрите през 2030 г.

"Този дебат възникна, защото спортът на голямо ниво се управлява по-скоро от маркетинг директори отколкото от спортисти. Причината е, че на последните Олимпийски игри в Пекин, сноубордът се е радвал на по-ниска гледаемост от обикновено. Но всъщност, това е съвсем логично, тъй като сноубордът е спорт, който е гледан основно в Европа и Северна Америка, а пък когато е било в понеделник 8 часа в Пекин, това е било през нощта в Европа и в Щатите и той не е бил толкова гледан. Така че, са го поставили в зона на изчакване за Олимпийските игри през 2030. Тоест, ако през 2026-а на идните олимпийски игри сноубордът има гледаемостта, на която по принцип се радва, той ще остане в олимпийското семейство. Ние на този път имаме голям късмет, защото състезанието ни ще бъде в неделя, ще бъде в един часа в Италия, всички ще са пред екраните, ще ни подкрепят", разясни Тервел Замфиров.

Той заяви, че състезателите и федерациите по целия свят ще се борят да запазят сноуборда в олимпийската програма.

"Не трябва да забравяме, че алпийският сноуборд е основополагащ. Едно дете, ако трябва да се научи да кара, той първо се учи на алпийската техника. Ако не беше алпийският сноуборд, днес щяхме все още да караме с прави ски и събрани колене. Той всъщност движи цялата индустрия напред. Алпийските ски, във вида в който ги познаваме днес, са плод на развитие и иновации в сноуборд", разясни състезателят.

"За Олимпиадата ние се подготвяме доста целеустремено. И сега ни предстоят 10 кръга от Световната купа, които са 10 контроли. Ще се състезаваме със същите момичета и момчета, които се борят за олимпийското злато. Така че там ще можем да проверим кой до къде е стигнал. И само можем да се молим, че на самата Олимпиада ще сме във върхова форма и ще се представим добре", каза Малена Замфирова.

"Късмет е, когато подготовката срещне възможността", заяви Тервел Замфиров.

Вижте целия разговор във видеото!

#Малена Замфирова #Тервел Замфиров

