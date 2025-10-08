Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред хибридна война и трябва да реагира

Европа е изправена пред хибридна война и трябва да реагира, за да защити своята територия. Това призова председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в ЕП по време на дебат за нарушаването на въздушното пространство на редица държави през последните седмици.

Според фон дер Лайен това е кампания от страна на Русия, която цели всяването на страх в гражданите, разделението на ЕС и отслабването на подкрепата за Украйна. Председателят на ЕК заяви, че всеки инцидент трябва да бъда разследва, а всеки сантиментът европейска територия - защитен.

Пред последните седмици изтребители МиГ нарушиха въздушното пространство на Естония, а дронове прелетяха над критични места в Белгия, Полша, Румъния, Дания и Германия. Според фон дер Лайен европейският отговор на руската хибридна война е изграждането на Стената срещу дронове, която бързо да открива, прихваща и неутрализира нелегални летателни апарати във въздушното пространство на европейските държави. На неформалната среща на върха миналата седмица част от европейските лидери настояха Стената срещу дронове да не бъде разположена само в източната част на съюза, а за обхване по-голямата част от територията му.