Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред хибридна война и трябва да реагира

Това е кампания от страна на Русия, която цели всяването на страх в гражданите, заяви тя
Европа е изправена пред хибридна война и трябва да реагира, за да защити своята територия. Това призова председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в ЕП по време на дебат за нарушаването на въздушното пространство на редица държави през последните седмици.
Според фон дер Лайен това е кампания от страна на Русия, която цели всяването на страх в гражданите, разделението на ЕС и отслабването на подкрепата за Украйна. Председателят на ЕК заяви, че всеки инцидент трябва да бъда разследва, а всеки сантиментът европейска територия - защитен.
Пред последните седмици изтребители МиГ нарушиха въздушното пространство на Естония, а дронове прелетяха над критични места в Белгия, Полша, Румъния, Дания и Германия. Според фон дер Лайен европейският отговор на руската хибридна война е изграждането на Стената срещу дронове, която бързо да открива, прихваща и неутрализира нелегални летателни апарати във въздушното пространство на европейските държави. На неформалната среща на върха миналата седмица част от европейските лидери настояха Стената срещу дронове да не бъде разположена само в източната част на съюза, а за обхване по-голямата част от територията му.
Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК:
"Украйна е готова да подкрепи нашите усилия. Стената срещу дроновете ще бъде част от наблюдението на Източния фланг и ще защитава небето, моретата и земята на източните държави-членки. Но не става въпрос само за нашата източна граница. Нуждаем се от 360-градусов подход. Тази система срещу дронове ще бъде щит за целия ни Съюз, включително нашия Южен фланг. Тя трябва да бъде проектирана така, че да се справи с широк спектър от предизвикателства. От реакции при природни бедствия до борба с международната организирана престъпност. От наблюдение на миграцията, която се използва като оръжие до контрола на руския Сенчест флот".