БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Борисов за идеята за „период на охлаждане“ за президента: Това е глупост!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази

Срещу коя мафия се бори Терзиев - кметът да дойде с предложения, призова лидерът на ГЕРБ

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Това е глупост! Не само, че не е позиция - глупост. Навремето имаше, понеже виждам едно повторение на история. Навремето правиха закон, че кмет не може да бъде лидер на партия. Правиха го, за да не мога аз да направя ГЕРБ. И какво се случи? Обратното. Така, че Румен Христов нещо такова си е мислил, но това е най-голяма глупост, която може да си помисли някой. Много го уважавам, но когато нещо подобно се говори би трябвало да го съгласува не само дали го мислим, така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на НС коментира идеята на Румен Христов - президентът да няма право да участва в политика до две години след мандата си.

По отношение на кризата с боклука в София Борисов направи следния коментар:

"Аз му предлагам на Терзиев да внесе един лист хартия или през неговите депутати, които са тук, за извънреден закон, свързан с бедствие, околна среда, природа, екокатастрофа, каквото иска. Да му гласуваме да купи камиони, да назначи хора, да се справи с проблема и ще има 66 депутати "за".

А ако иска да свърши работа и нещо му пречи - 66 гласа "за" има в парламента, категоричен беше лидерът на ГЕРБ. Но "да дойде с решение и да каже това е моето решение - така ще изчистя боклука в София".

Аз подавам ръка не на Терзиев, а на софиянци, защото по думите на Борисов "те не са виновни за игричките, които се играят".

"Срещу коя мафия се бори. Две години вече е кмет. Досега тази мафия от него ли получаваше пари?".

Ясна ми е ПР стратегията им - те я научиха от мене, заяви Борисов и призова "кметът да дойде днес с предложения какво иска, а не само да приказва за мафията - две години им плаща на мафията".

Вижте целия разговор във видеото

#лидер на ГЕРБ #Бойко Борисов

Последвайте ни

ТОП 24

Кога ще пуснат парното в София?
1
Кога ще пуснат парното в София?
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
2
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
3
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
4
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната...
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
5
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян
6
Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Политика

Премиерът Желязков към министрите: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдание
Премиерът Желязков към министрите: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдание
НА ЖИВО: Депутатите обсъждат на първо четене изменения в Закона за предучилищното и училищното образование НА ЖИВО: Депутатите обсъждат на първо четене изменения в Закона за предучилищното и училищното образование
Чете се за: 03:30 мин.
Румен Христов предлага президентът да няма право да участва в политика до две години след мандата си Румен Христов предлага президентът да няма право да участва в политика до две години след мандата си
Чете се за: 03:00 мин.
Петър Петров, "Възраждане": Институциите проспаха незаконното строителство Петър Петров, "Възраждане": Институциите проспаха незаконното строителство
Чете се за: 03:05 мин.
Управляващите в търсене на нов данъчен модел Управляващите в търсене на нов данъчен модел
Чете се за: 05:20 мин.
Променят Закона за отбраната - какви са причините? Променят Закона за отбраната - какви са причините?
Чете се за: 04:50 мин.

Водещи новини

4 души загубиха живота си: Ще понесе ли някой отговорност за трагедията в Елените?
4 души загубиха живота си: Ще понесе ли някой отговорност за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Пренастроихте ли касовите апарати? КЗП и НАП започват да налагат санкции Пренастроихте ли касовите апарати? КЗП и НАП започват да налагат санкции
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Спират трафика по АМ "Тракия" четири пъти на ден за по 45 минути Спират трафика по АМ "Тракия" четири пъти на ден за по 45 минути
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Жътварска суперлуна" озари небосвода (ГАЛЕРИЯ) "Жътварска суперлуна" озари небосвода (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Сделката за съдбата на Газа на фокус - между оптимизма и песимизма
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Валежите днес остават главно в Северна България
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Цената на златото достигна нов исторически връх
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ