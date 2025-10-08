Борисов за идеята за „период на охлаждане“ за президента: Това е глупост!

Това е глупост! Не само, че не е позиция - глупост. Навремето имаше, понеже виждам едно повторение на история. Навремето правиха закон, че кмет не може да бъде лидер на партия. Правиха го, за да не мога аз да направя ГЕРБ. И какво се случи? Обратното. Така, че Румен Христов нещо такова си е мислил, но това е най-голяма глупост, която може да си помисли някой. Много го уважавам, но когато нещо подобно се говори би трябвало да го съгласува не само дали го мислим, така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на НС коментира идеята на Румен Христов - президентът да няма право да участва в политика до две години след мандата си.

По отношение на кризата с боклука в София Борисов направи следния коментар:

"Аз му предлагам на Терзиев да внесе един лист хартия или през неговите депутати, които са тук, за извънреден закон, свързан с бедствие, околна среда, природа, екокатастрофа, каквото иска. Да му гласуваме да купи камиони, да назначи хора, да се справи с проблема и ще има 66 депутати "за".

А ако иска да свърши работа и нещо му пречи - 66 гласа "за" има в парламента, категоричен беше лидерът на ГЕРБ. Но "да дойде с решение и да каже това е моето решение - така ще изчистя боклука в София".

Аз подавам ръка не на Терзиев, а на софиянци, защото по думите на Борисов "те не са виновни за игричките, които се играят".

"Срещу коя мафия се бори. Две години вече е кмет. Досега тази мафия от него ли получаваше пари?".

Ясна ми е ПР стратегията им - те я научиха от мене, заяви Борисов и призова "кметът да дойде днес с предложения какво иска, а не само да приказва за мафията - две години им плаща на мафията".

Вижте целия разговор във видеото