Червен код за значителни валежи в седем области

Червен код за значителни валежи в седем области
Значителни и продължителни валежи ще има в 7 области на страната в Северна България. Синоптиците вдигнаха степента на опасност от оранжев на червен код.

Значително количество валежи ще има в Силистра, Разград, Русе, Велико Търново, Плевен, Ловеч и Габрово.

За три области Враца, Търговище и Добрич кодът е оранжев.

Предупредителен жълт код за значителни валежи е в сила в областите: Монтана, Варна и Шумен.

Днес ще остане облачно и с валежи от дъжд - на повече места, по-продължителни и значителни по количества в Северна България. Ще продължи да духа умерен вятър от запад-северозапад, в североизточните райони - от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София - около 10 градуса.

