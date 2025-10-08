Васил Терзиев: София няма да стане заложник на престъпни интереси

София има системен проблем със сметосъбирането и с престъпленията, свързани с отпадъци. Това, което преживяваме днес, не е просто битка за чистотата, а сблъсък с модели, които изкривяват конкуренцията, рекетират гражданите и подменят държавността. Това заяви кметът на София Васил Терзиев по време на кръгла маса, организирана от Центъра за изследване на демокрацията.

Терзиев обясни, че в две от най-големите зони на града е останал само един кандидат за услугата сметосъбиране – „на цена, двойна спрямо пазарната и неприемлива за домакинствата“.

„Отказах да подпиша такъв договор,“ каза той и допълни, че общината е въвела извънредна организация със собствени екипи, техника и подкрепата на съседни общини.

Кметът определи кризата като резултат от „системно и дългогодишно съучастие, толериране и бездействие по веригата на институциите“. Според него, когато контролът е избирателен, а реакциите – бавни или символични, „се ражда среда, в която непазарните методи стават правило“.

„Живеем във времена, в които все по-често именно през действията на политиците става видно дали в държавата има мафия, или мафията си има държава,“ подчерта Терзиев. Той призова за реална подкрепа от страна на държавата и международните партньори, защото „общината не може да се справи сама“. „Моят избор като кмет е ясен – няма да превърна софиянци в заложници на престъпни интереси. Няма да позволя модел, който облагодетелства малцина и ограбва мнозинството,“ заяви Терзиев.

Кметът благодари на доброволците и общинските екипи, които работят „рамо до рамо“, както и на съседните общини, помогнали в кризата.

„Хората не искат да плащат данък корупция и са готови да изтърпят неудобство днес, за да спрем рекета утре. Те са истинските герои,“ каза той.

В заключение Терзиев подчерта, че борбата за чистота е част от по-голяма битка за правова държава: „Това не е лична битка. Тя е за това дали правилата ще важат за всички и дали общественият интерес ще надделее над частния.“