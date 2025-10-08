"Това е цирк, стигнахме ново дъно": Идва ли краят на ерата "Макрон"?

Последни часове за подалия оставка министър-председател на Франция да намери консенсус за ново правителство. Президентът Еманюел Макрон му даде срок до довечера да намери "платформа за действие и стабилност на страната". И докато французите очакват развръзката, все повече от тях се питат "Това ли е краят на ерата Макрон?"

Въздишка на облекчение. Това впечатление остави изявлението на скоропостижно подалия оставка френски премиер Себастиан Льокорню тази сутрин. Преговорите му с политическите партии вчера са довели до разбирателство, че Франция трябва да приеме нов бюджет до края на годината.

Себастиан Льокорню: "Има желание да имаме бюджет за Франция преди 31 декември тази година. Това желание очевидо създава движение на сближаване, което отдалечава перспективата за разпускане на парламента."

Разговорите по възможностите да се състави ново правителство продължават и през днешния ден. И макар според Льокорню вероятността за нови избори на този етап да изглежда по-отдалечена, французите несъмнено са уморени от политическата криза, на фона на растящия дълг и дефицит във втората по големина европейска икономика.

Ромен Рас, зает в модния бизнес: "От няколко месеца насам всичко прилича на цирк, но сега стигнахме до ново дъно. Това е липса на уважение към хората, които се интересуват от политика, към хората, които очакват решения от нея." Суфиан Мансур, шофьор на такси: "За съжаление, в момента се превръщаме в нещо като посмешище пред целия свят. Изглеждаме като клоуни и пред Европа и по света." Бригит Грис, пенсионерка: "Пълна бъркотия. Нямам добро мнение за случващото се, по-скоро ме натъжава. Това е."

Според последните проучвания почти три-четвърти от гласоподавателите искат оставката на президента Еманюел Макрон. В последните часове такива призиви дойдоха и от свои, и от чужди. Мандатът на все по изолирания президент официално изтича през май 2027 г. и оставката му изглежда малко вероятна, но анализаторите вече се питат "Изтече ли ерата на Макрон?"