ИЗВЕСТИЯ

До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията

Ирина Цонева
Всичко от автора
Чете се за: 01:12 мин.
Тези раходи ще бъдат за сметка на бюджета на Министерството на труда и социалната политика, обясни Борислав Гуцанов

До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията
Снимка: БТА
Министерският съвет одобри помощите за пострадалите от наводненията. Това съобщи след заседанието на кабинета министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

По 3000 лева ще се предоставят като допълнителна подкрепа за пострадалите семейства от наводненията. "Разбира се, условието е жилището да бъде законно построено и да е единственото жилище, в което живеят", уточни министърът.

"Предвиждат се още по 1914 лева – тоест, сумарно помощта достига близо 5000 лева, плюс още по 2500 лева, за които могат да кандидатстват за покъщнина – за увредени телевизори, перални, печки и т.н. Тоест общата помощ, която може да получи едно пострадало семейство, е в размер до 7500 лева. Всичко това ще бъде за сметка на бюджета на Министерството на труда и социалната политика", обясни Гуцанов.

На следващото заседание на Министерския съвет ще бъде обсъдена и помощ от 15 000 лева за семействата на загиналите в това бедствие.

#потоп в Елените #Борислав Гуцанов #обилни валежи

