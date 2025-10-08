БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:12 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Турицов: Националният отбор е чест

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Защитникът на ЦСКА се надява да получи шанс за изява в предстоящите квалификации срещу Турция и Испания.

Иван Турицов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Аз се чувствам добре, подготвен и се надявам да получа шанс. Това каза пред БНТ защитникът Иван Турицов, който се завръща в националния отбор за световните квалификации с Турция и Испания.

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

„Винаги съм с добри чувства, когато играя с националния отбор. Радвам се, че отново съм тук и ще работя с Александър Димитров. Доста време се работили в юношеските гарнитури. Той набляга на дисциплината, има супер отношение към футболистите. Надявам се това да продължи и за напред“, каза футболистът.

Той беше попитан и дали ще успее новият селекционер да вдигне на крака националния отбор.

„Силно се надявам. Предстоят ни изключително трудни мачове. Но, ние сме там, за да дадем най-доброто от себе си. Надявам се той да помогне на отбора да се вдигне. Мачовете за националния отбор винаги са трудни. Вече няма слаби национални отбори, всички се развиват. Може да се каже, че когато не си фаворит се влиза с по-леко напрежение. Националният отбор е чест. Ние ще дадем всичко от себе си“, категоричен е Турицов.

„Предишният мач с Испания беше празник. Силно се надявам и на мача с Турция да има подобна подкрепа. Отборът ще даде всичко от себе си. Трябва ни колектив и самочувствие. Мечтая да постигнем нещо голямо и да се класираме на голямо първенство“, завърши защитникът на ЦСКА.

Вижте репортажа във видеото!

Свързани статии:

БНТ ще излъчи и световната квалификация Испания - България
БНТ ще излъчи и световната квалификация Испания - България
Гледайте Испания - България на 14 откомври от 21:45 ч. пряко по БНТ...
Чете се за: 00:42 мин.
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Срещата започва в 21:45, а студиото посветено на нея започва в 21:00.
Чете се за: 00:37 мин.
#Световни квалификации по футбол в зона Европа #Иван Турицов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
2
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за...
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
3
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
4
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на...
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
5
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Специално за БНТ

Джанлука Палиука: Джанлуиджи Донарума е най-добрият италиански вратар в момента
Джанлука Палиука: Джанлуиджи Донарума е най-добрият италиански вратар в момента
Университет и община ръка за ръка за активен живот във Варна Университет и община ръка за ръка за активен живот във Варна
Чете се за: 00:30 мин.
Стоян Колев: Няма вратарска криза в младежкия национален отбор Стоян Колев: Няма вратарска криза в младежкия национален отбор
Чете се за: 02:20 мин.
Малена и Тервел Замфирови: Да бъдеш част от националния отбор, колкото помага, толкова и тежи Малена и Тервел Замфирови: Да бъдеш част от националния отбор, колкото помага, толкова и тежи
Чете се за: 07:10 мин.
Джанлука Палиука посети музея на Христо Стоичков Джанлука Палиука посети музея на Христо Стоичков
Чете се за: 01:22 мин.
800 деца в Шумен ще тренират на модерно ремонтиран стадион 800 деца в Шумен ще тренират на модерно ремонтиран стадион
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР)
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се...
Чете се за: 06:15 мин.
По света
Как реагира светът след първата стъпка към мира между Израел и Хамас? Как реагира светът след първата стъпка към мира между Израел и Хамас?
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Подготвя се превантивна евакуация в Русенско Подготвя се превантивна евакуация в Русенско
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Софийският боклук е водеща тема в кулоарите на Народното събрание
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Нивата на реките Янтра и Белица край Велико Търново достигнаха...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ