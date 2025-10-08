Иван Турицов: Националният отбор е чест

Аз се чувствам добре, подготвен и се надявам да получа шанс. Това каза пред БНТ защитникът Иван Турицов, който се завръща в националния отбор за световните квалификации с Турция и Испания.



Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

„Винаги съм с добри чувства, когато играя с националния отбор. Радвам се, че отново съм тук и ще работя с Александър Димитров. Доста време се работили в юношеските гарнитури. Той набляга на дисциплината, има супер отношение към футболистите. Надявам се това да продължи и за напред“, каза футболистът.

Той беше попитан и дали ще успее новият селекционер да вдигне на крака националния отбор.

„Силно се надявам. Предстоят ни изключително трудни мачове. Но, ние сме там, за да дадем най-доброто от себе си. Надявам се той да помогне на отбора да се вдигне. Мачовете за националния отбор винаги са трудни. Вече няма слаби национални отбори, всички се развиват. Може да се каже, че когато не си фаворит се влиза с по-леко напрежение. Националният отбор е чест. Ние ще дадем всичко от себе си“, категоричен е Турицов.

„Предишният мач с Испания беше празник. Силно се надявам и на мача с Турция да има подобна подкрепа. Отборът ще даде всичко от себе си. Трябва ни колектив и самочувствие. Мечтая да постигнем нещо голямо и да се класираме на голямо първенство“, завърши защитникът на ЦСКА.

