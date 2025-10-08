БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

Остра реакция на опозицията във връзка с разговора на Борисов с Тръмп младши

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Остра реакция от опозицията във връзка с информацията на "Уолстрийт джърнал", че в разговор с Доналд Тръмп младши Бойко Борисов е коментирал възможни американски инвестиции в газопровода "Турски поток" и "Лукойл", както и облекчаване на санкциите по глобалния закон "Магнитски" за негови близки съюзници. Какво отговори лидерът на ГЕРБ?

Лидерът на ГЕРБ увери, че срещата е била неформална, от която не произлиза нищо.

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: „Когато български политик с огромно влияние излезе и започне да предлага активи на българската държава — рафинерията ни в "Лукойл" плюс част от българската газопреносна система, за да може да бъде откупен "Магнитски" на Делян Пеевски, това е проблем. Това е национален проблем. Това може да бъде преследвано и трябва да бъде изяснено.“

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: „Частни срещи с деца на мои приятели, на един неформален обяд, в който и от който не произлиза нищо, освен да споделяме кой какво е преживял през времето, когато не сме се виждали с баща му, аз не виждам какво да ви разкажа.“
Репортер: За партньорите ви по "Магнитски" — това отнася ли се за г-н Пеевски?
- Не. Става въпрос за това, което причиниха на мен и на ГЕРБ по същото време, когато го причиняваха и на баща му Тръмп. Арести незаконни, извличане от вкъщи, през това време шампанско и сълзи в МС.“

Делян Пеевски, председател на "ДПС - Ново начало": „Питайте тези, които са поръчали тази статия. След малко, като дойдат от ПП-ДБ и кореспондентите на разни медии, питайте тях за тези лъжи.“
БНТ: Смятате ли, че това е поръчкова статия?“
- Убеден съм, разбира се.“

Асен Василев, ПП-ДБ: „Ако някой си мисли, че можем да поръчаме статия в "Уолстрийт Джърнъл" и да определяме редакционната политика на "Уолстрийт Джърнъл", доста ни е надценил.“

Костадин Костадинов, председател на ПГ на "Възраждане": „Не очаквам никакви действия, нито от страна на прокуратурата, защото прокуратурата е частна собственост. Тя е разделена между две лобита, както знаете: от едната страна е лобито на Прокопиев, от другата страна е лобито на Пеевски. Така че това, което се е случило, е абсолютно недопустимо; за мен това е осъществен състав от Наказателния кодекс — държавна измяна.“

Ивелин Михайлов, председател на "Величие": „Това, което е направил Бойко Борисов, е да плати на неправилния лобист, който да му уреди среща с Тръмп младши, и оттам да отиде и да направи наистина гнусно предложение за България да изтъргува стратегически обекти.“

Радостин Василев, председател на МЕЧ: „Това за пореден път е опит първо да си направят кризисен ПР заради тези прословути мними, съществуващи или несъществуващи разговори с дядо Борисов и момченцето Тръмп, сина на Тръмп.“

