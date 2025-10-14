Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Испания победи България с 4:0 в световна квалификация за Мондиала в САЩ, Мексико и Канада през 2030 г. Александър Димитров загуби първото си домакинство начело на отбора.

Възпитаниците на Луис де ла Фуенте контролираха случващото се на терена на стадион "Хосе Зорила" във Валядолид. Светослав Вуцов отрази изстрели на Алекс Баена и Саму в началните минути на срещата.

В 22-ата минута късметът не бе на страната на европейските шампиони. Педри проби в наказателното поле и копна топката над вратаря, но стреля в напречната греда.

Последваха нови спасявания на стража след шутове на Саму и Микел Оярсабал, но в 35-ата минута българската отбрана се пропука. Микел Мерино откри резултата с глава след подаване с глава на Робин Льо Норман.

"Лъвовете" погледнаха към противниковата врата за първи път в 41-ата минута. Станислав Шопов изведе Кирил Десподов сам срещу вратаря. Футболистът на ПАОК не си поведе топката по най-добрия начин и бе застигнат от противников бранител. Контраатаката завърши с неточен изстрел по земя.

След почивката "Ла Фурия" продължи да обстрелва противниковата врата. Светослав Вуцов улови удар с глава и изби в корнер шут на заменилия Саму на почивката Борха Иглесиас.

В 57-ата минута иберийците удвоиха преднината си с нов гол с глава на Микел Мерин. Защитникът засече центриране на задна греда на Алехандро Грималдо.

Кирил Десподов можеше да намали изоставанети на тима си в ответната атака, но отново стреля неточно. Той бе изведен сам срещу вратаря от Филип Кръстев.

В 79-ата минута Атанас Чернев си отбеляза автогол, в опит да изчисти успоредно на голлинията центриране във вратарското поле на резервата Алекс Гарсия.

Футболистите в червено получиха правото да получат дузпа в добавеното време на срещата, след като Мартин Георгиев фаулира Микел Мерино. Микел Оярсабал оформи крайния резултат от бялата точка.

Българите завършиха двубоя без точен удар

Испания оглавява класирането в група "Е" с пълен актив от 12 точки. България остава на последната 4-а позиция в подреждането без спечелена точка.