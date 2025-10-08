БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Валежите спират - вижте кога

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ще продължи да вали днес - на повече места, по-продължително и с по-значителни количества все още в Северна България. В повечето райони там е в сила код-червено - най-висока степен на опасност от наводнения.

Ще продължи да духа умерен вятър от запад-северозапад, в североизточните райони - от север-североизток. Температурите ще са без промяна - от 10° до 15°, по морето - до 16 - 18°.

През нощта валежите ще отслабват и ще спират. Основно в източната половина от страната ще продължи да вали и утре сутринта. Облачността от запад обаче бавно ще се разкъсва. В североизточните райони ще е ветровито. Минималните температури утре ще са предимно между 6° и 11°, в София – около 7°.

Дневните ще се повишат и ще са от около 14° в София, до 19° в Пловдив и в Монтана. Ще духа умерен, в североизточните райони все още временно силен вятър от запад-северозапад. След обяд валежите и в Източна България ще отслабват и ще спират, а в западната половина вероятността за подобни е малка.

И на места по Черноморието сутринта ще превалява. През деня валежите ще отслабват и спират. Но ще се задържи облачно. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са около 16° - 17°. Вълнението на морето ще е около 2 - 3 бала.

В планините облачността също ще се задържи по-често значителна. Ще има райони с валежи, границата между дъжд и сняг ще е на около 1800 метра надморска височина.

Ще бъде все още много ветровито - ще духа силен вятър с посока от северозапад.

В петък се очаква облачността да намалява в много райони до слънчево време. Само в планинските части ще е значителна, със слаби превалявания. Ще се затопли с още около градус. В събота отново ще е облачно, валежи се очакват в Северна България и в планините.

В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Сутрешните температури ще са между 5° и 10°, дневните - от 15° до 20°.

#ще вали #прогнозата за времето #времето #дъжд #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Кога ще пуснат парното в София?
1
Кога ще пуснат парното в София?
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
2
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
3
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната...
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
4
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за строежи в речно корито
5
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за...
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти дневно трафика
6
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Времето

Червен код за значителни валежи в седем области
Червен код за значителни валежи в седем области
Валежите днес остават главно в Северна България Валежите днес остават главно в Северна България
Чете се за: 02:00 мин.
Дъждовно време и в следващите дни Дъждовно време и в следващите дни
Чете се за: 03:02 мин.
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
Чете се за: 02:00 мин.
Червен код: Най-висока степен на опасност за значителни валежи Червен код: Най-висока степен на опасност за значителни валежи
Чете се за: 02:30 мин.
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
18855
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Затворници се включват в събирането на боклука в София
Затворници се включват в събирането на боклука в София
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Премиерът Желязков към министрите: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдание Премиерът Желязков към министрите: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдание
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Българинът не обеднява Теменужка Петкова: Българинът не обеднява
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Червен код за значителни валежи в седем области
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Сагата със столичния боклук - на фокус в парламента
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
"Това е цирк, стигнахме ново дъно": Идва ли краят на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред хибридна война и...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ