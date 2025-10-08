Политика по Балкански: Боклукът в Скопие в центъра на кампанията за местния вот

Боклукът в епицентъра на политическите битки и в съседна Република Северна Македония. И не само боклукът - убийство в Куманово на кандидат за общински съветник и традиционната антибългарска реторика с обвинения за куфари, пълни с пари от София. Предизборната кампания за местните избори на 19 октомври в югозападната ни съседка е като типичният вече познат на всички от десетилетия балкански сюжет.

Купища боклуци и лоша миризма по улиците на Скопие - или поне това е усещането на избирателите. Първо бяха пожарите с нелегални сметища около столицата, които горяха със седмици през август и септември. После се срина и системата за сметосъбиране и по стар балкански обичай това постави боклука в центъра на политиката. Също толкова мръсна е и предизборната кампания.

Кая Шукова - кандидат за кмет на Скопие на СДСМ: "Нека им бъде ясно на хората - трябват много повече от 72 часа само да се изчисти онова сметище, което видяхме, че вече се разпростира на дължина вече 1 километър."

Кая Шукова е кандидат за кмет на Скопие на опозиционния Социалдемократически съюз за демокрация, а управляващите от ВМРО - ДПМНЕ и премиерът Христиан Мицкоски заявиха, че подпалването на сметищата е хибридна атака и представят като решение на проблема техния кандидат - Орце Георгиевски.

Орце Георгиевски - кандидат за кмет на Скопие от ВМРО - ДПМНЕ: "На Скопие му трябва доказана работа. Можем заедно да изградим град, който да е наша гордост, но и огледало за цялата държава."

И докато политиците се бият за власт, жителите страдат.

Емил Арсов - пенсионер от Скопие: "С една дума - хаос. Няма друга дума за това." Томе Костов - икономист от Скопие: "Гражданите се жалват всеки ден, всички са гневни, не знаем как ще свърши това, но въздухът е все по-мръсен." Яне Димески - екоактивист, независим общински съветник в Скопие: "Свидетели сме на крах на системата. Върнаха ни век назад. Градът и общинската фирма не са способни да изпълняват основните си задачи."

Политическото напрежение се нажежава още повече и по няколко други линии. Вчера в следобедните часове в центъра на Куманово е прострелян водачът на листата за общински съветници в Липково на най-голямата албанска партия Демократичния съюз за интеграция. И както всяка предизборна кампания в Северна Македония и в тази не липсва антибългарска реторика. Управляващите обвиниха опозицията и бившия премиер Зоран Заев, че е получавал куфари с пари от бивш премиер на България. Местните избори в Северна Македония са насрочени за 19 октомври и балотаж за кметовете на 2 ноември.