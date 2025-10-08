Тръмп е поискал от Турция да убеди Хамас да приеме плана му за Газа, съобщи Ердоган

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
ЗАПАЗЕНИ

Тръмп е поискал от Турция да убеде Хамас да приеме плана му за Газа, съобщи Ердоган

Биляна Бонева
В очакване на споразумение - в Египет продължават преговорите за Газа

Доналд Тръмп
Снимка: БТА
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп е поискал от Турция да убеди Хамас да приеме плана му за Газа. Това съобщи турският президент Реджеп Ердоган.

Засега обаче няма пробив в непреките преговори за Газа. От Хамас са дали списък със затворниците, които искат да бъдат освободени, като някои от тях са с доживотни присъди.

Към разговорите в Египет се присъединиха най-доверените хора на Доналд Тръмп, както и високопоставени регионални фигури.

"Мирното споразумение от Шарм ел Шейх" - така от президентската администрация на Съединените щати се надяват непреките преговори в Египет да влязат в историята. За това всички, от които зависи да бъде постигнат мир в Близкия Изток са в египетския курорт.

"Има реален шанс ние да направим нещо. Много сме близо до постигане на споразумение, което ще доведе до мир", заяви американският президент Доналд Тръмп.

В Шарм ел Шейх днес пристигна Рон Дермер, израелският министър за стратегическо развитие, който е един от най-доверените хора на Бенямин Нетаняху. Към делегацията на Хамас се присъединиха членове на "Ислямски джихад", които също държат заложници.

В преговорите се включиха специалният пратеник на Белия дом - Стив Уиткоф, зетят на Тръмп - Джаред Къшнер, премиерът на Катар - шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, както и шефът на турското разузнаване Ибрахим Калън.

"Днешните разговори, които се провеждат в Шарм ел Шейх, са от решаващо значение. Надяваме се да получим добри новини. Палестинската групировка Хамас реагира много положително на мирния план на господин Тръмп", заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Списъкът с палестинските затворници, които Хамас иска да бъдат освободени, вече е на масата на преговорите. В него фигурират Маруан Баргути и Ахмед Саадат. Баргути е определян като евентуален наследник на палестинския президент Махмуд Абас. Той излежава 5 доживотни присъди плюс 40 години затвор.

Бившият лидер на Народния фронт за освобождение на Палестина Ахмед Саадат е с 30-годишна присъда.

Хамас са поискали също гаранции от Съединените щати и посреднците, че Израел няма да атакува отново палестински територии.

"Основна пречка в настоящите преговори е прилагането на споразуменията. Трябва да намерим практически решения, за да гарантираме бързото изпълнение на договореното", допълни Меджед ал Ансари, говорител на катарското външно министерство.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху не коментира преговорите. По време на вчерашната възпоменателна церемония той заяви, че "моментът е съдбовен" и обеща да бъдат постигнати всички цели на войната:

"Ще продължим да действаме за постигането на всички цели на войната - връщането на всички отвлечени, елиминирането на управлението на Хамас и гарантирането, че Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел", каза още израелският премиер Бенямин Нетаняху.

Крайнодесният министър на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир посети oднес джамията "Ал Акса" в Йерусалим и призова премиера Нетаняху да се стреми към "пълна победа" над "Хамас" в Газа.

Израелската офанзива срещу Ивицата продължава. Палестинските здравни власти твърдят, че при израелските атаки през последните 24 часа са загинали 8 души.

#Доналд Тръмп #Реджеп Ердоган #Турция #Газа #план #Хамас

