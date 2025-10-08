След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ

Продължава описването на щетите след интензивните валежи през последните дни в района на Царево. Най-ниската точка на курортното село Лозенец се наводни два пъти, в рамките на дни, след втората порция обилни валежи вчера.

Алек Миронов е принуден да сглоби полева кухня с подръчни материали пред входа на жилището си в Лозенец, след като в рамките на дни се наводнява два пъти.

Алек Миронов: “Притеснявам се да проверим дали електроуредите работят. Водата беше над контактите и да не стане късо съединение. Затова сега трябва да готвим така. Приготвям супа за обяд."

Макар да е изградил диги пред дома си, проливният дъжд от вчера отново наводни имота на Константин. Улицата, по която дошла водата, е пострадала от бедствието преди две години, но не е ремонтирана, което я е превърнало в река.

Константин Дичев, собственик на имот в Лозенец: „На нас ни трябва канализации, отводняване, шахти, тротоари няма, разбирате ли? София не е заседавала. За 2023 г. сега ще се започва говорене за тази инфраструктура тук. 2027 ли ще започнем, 2028 г. ли, кога? Аз просто вече съм отчаян, че тук никога няма да има улица.“

Женя Гандиева, кмет на с. Лозенец: „Не ни отпуснаха средства по бедствието от 2023 г. Надяваме се този път да имаме този шанс. Тази улица не е оправена, тя също е предвидена и е заложена за асфалтиране. Най-вероятно нямаше да бъде чак толкова много наводнена“.

В Царево втората порция интензивен дъжд не предизвика сериозни проблеми.

Денис Диханов, зам.-кмет на Царево: „Царево няма да си отдъхне в момента. Предстои ни много работа – за възстановяване, за оценки, за поуки. Работата наистина предстои от сега нататък."

Снимка:БТА

Дарителска сметка на общината събира средства, с които да подпомогне допълнително пострадалите домакинства и бизнеса след потопа.