БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Запази

След поройните дъждове хората готвят пред домовете си, докато чакат държавата да отпусне средства за възстановяване

Слушай новината

Продължава описването на щетите след интензивните валежи през последните дни в района на Царево. Най-ниската точка на курортното село Лозенец се наводни два пъти, в рамките на дни, след втората порция обилни валежи вчера.

Алек Миронов е принуден да сглоби полева кухня с подръчни материали пред входа на жилището си в Лозенец, след като в рамките на дни се наводнява два пъти.

Алек Миронов: “Притеснявам се да проверим дали електроуредите работят. Водата беше над контактите и да не стане късо съединение. Затова сега трябва да готвим така. Приготвям супа за обяд."

Макар да е изградил диги пред дома си, проливният дъжд от вчера отново наводни имота на Константин. Улицата, по която дошла водата, е пострадала от бедствието преди две години, но не е ремонтирана, което я е превърнало в река.

Константин Дичев, собственик на имот в Лозенец: „На нас ни трябва канализации, отводняване, шахти, тротоари няма, разбирате ли? София не е заседавала. За 2023 г. сега ще се започва говорене за тази инфраструктура тук. 2027 ли ще започнем, 2028 г. ли, кога? Аз просто вече съм отчаян, че тук никога няма да има улица.“

Женя Гандиева, кмет на с. Лозенец: „Не ни отпуснаха средства по бедствието от 2023 г. Надяваме се този път да имаме този шанс. Тази улица не е оправена, тя също е предвидена и е заложена за асфалтиране. Най-вероятно нямаше да бъде чак толкова много наводнена“.

В Царево втората порция интензивен дъжд не предизвика сериозни проблеми.

Денис Диханов, зам.-кмет на Царево: „Царево няма да си отдъхне в момента. Предстои ни много работа – за възстановяване, за оценки, за поуки. Работата наистина предстои от сега нататък."

Снимка:БТА

Дарителска сметка на общината събира средства, с които да подпомогне допълнително пострадалите домакинства и бизнеса след потопа.

#потоп в Царево #Царево #наводнение

Водещи новини

Депутатите одобриха на първо четене новия предмет "Добродетели и религии"
Депутатите одобриха на първо четене новия предмет "Добродетели...
Чете се за: 01:10 мин.
Още
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
МВР влезе в сградата на Община Несебър МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Близо 38 000 нарушения засне БГ ТОЛ за месец
Чете се за: 01:07 мин.
Деца
Политика по Балкански: Боклукът в Скопие в центъра на кампанията за...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Ердоган: Нова ера в отношенията със САЩ
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Кризата във Франция: Часове до развръзката след консултации при...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ