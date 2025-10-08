БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ердоган: Нова ера в отношенията със САЩ

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази

Анкара се надява Вашингтон да вдигне санкциите за F-35

тръмп срещна ердоган белия дом
Слушай новината

Турският президент Ердоган заяви, че отношенията между Анкара и Вашингтон навлизат в "нова ера".

Думите идват по повод срещата му с американския президент Доналд Тръмп, който призова Анкара да спре да купува руски газ.

Ердоган изрази надежда, че Белият дом ще вдигне забраната за Анкара да купува изтребители F-35. Санкциите са в сила от 2020 година, когато Турция купи руските противоракетни системи С-400.

Анкара е последният голям купувач на руски газ в Европа. Вашингтон активно оказва натиск върху страната да спре енергийните покупки от Москва.

Договорът за доставка на 22 милярда кубични метра доставки през газопроводите "Син поток" и "Турски поток" или както е известен у нас "Балкански" ще изтече скоро.

# Доналд Тръмп #Реджеп Ердоган #САЩ #Вашингтон #Анкара

Последвайте ни

ТОП 24

Кога ще пуснат парното в София?
1
Кога ще пуснат парното в София?
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
2
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
3
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната...
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за строежи в речно корито
4
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за...
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти дневно трафика
5
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти...
Атланта 1996 - големият гимнастически успех принадлежи на летящия Красимир Дунев
6
Атланта 1996 - големият гимнастически успех принадлежи на летящия...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Балкани

Затварят училищата в Букурещ заради лошото време
Затварят училищата в Букурещ заради лошото време
Четирима мигранти загинаха, след като лодката им потъна край остров Лесбос Четирима мигранти загинаха, след като лодката им потъна край остров Лесбос
Чете се за: 01:15 мин.
Съдия беше убит по време на съдебно заседание в Тирана Съдия беше убит по време на съдебно заседание в Тирана
Чете се за: 03:10 мин.
Лошото време затваря училищата на гръцките острови Родос и Закинтос Лошото време затваря училищата на гръцките острови Родос и Закинтос
Чете се за: 01:05 мин.
Земетресение е регистрирано в Истанбул Земетресение е регистрирано в Истанбул
Чете се за: 01:10 мин.
Обща стачка в Гърция: Протестът е срещу планиран 13-часов работен ден Обща стачка в Гърция: Протестът е срещу планиран 13-часов работен ден
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

МВР влезе в сградата на Община Несебър
МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Затворници се включват в събирането на боклука в София Затворници се включват в събирането на боклука в София
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Премиерът Желязков към министрите: Наследените проблеми вече не...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"Това е цирк, стигнахме ново дъно": Идва ли краят на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Червен код за значителни валежи в седем области
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Сагата със столичния боклук - на фокус в парламента
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ