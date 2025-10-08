Ердоган: Нова ера в отношенията със САЩ

Турският президент Ердоган заяви, че отношенията между Анкара и Вашингтон навлизат в "нова ера".



Думите идват по повод срещата му с американския президент Доналд Тръмп, който призова Анкара да спре да купува руски газ.

Ердоган изрази надежда, че Белият дом ще вдигне забраната за Анкара да купува изтребители F-35. Санкциите са в сила от 2020 година, когато Турция купи руските противоракетни системи С-400.

Анкара е последният голям купувач на руски газ в Европа. Вашингтон активно оказва натиск върху страната да спре енергийните покупки от Москва.

Договорът за доставка на 22 милярда кубични метра доставки през газопроводите "Син поток" и "Турски поток" или както е известен у нас "Балкански" ще изтече скоро.