ИЗВЕСТИЯ

Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
МВР влезе в сградата на Община Несебър
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Кризата с боклука отекна и в парламента: На помощ се включиха затворници и доброволци

Зоя Велинова
У нас
Засега краен срок за решаването на проблема няма

боклук София
Снимка: БГНЕС
Кризата с боклука в двата столични района продължава 5-и ден. Днес вече е и повод за напрежение в парламента.

Доброволци се включиха в извозването на натрупаните отпадъци в "Люлин" и "Красно село".

Министърът на правосъдието Георги Георгиев съобщи, че от утре затворници с по-лек режим, също ще се включат в събирането на боклука в район "Красно село". Ако кметът на район "Люлин" изяви желание ще бъдат изпратени и там.

Засега краен срок за решаването на проблема няма.

Организирани в социалните мрежи доброволци помагаха през целия ден в извозването на боклука от двата столични района. Не ги спря дъждът, който през целия ден валя в София.

Иван Йотов, доброволец: "Това е гражданска позиция, който има желание ще се организира. Всеки може да намери време в деня си и да направи мястото, където живее, по-добро. Показваме на тези, които си мислят, че могат да контролират живота ни, че можем да се справим и без тях".

Цвета Николаева, кмет на район "Красно село": Осигуряваме извозването на боклука. Съответно те са си осигурили материали и виждаме, че когато има повече хора, става далеч по-бързо. Този боклук ще отиде на една от точките за разпределяне на боклука, които са ни посочили в протокола на Столичната община, на улица "Житница".

Някои от гражданите са присъединяваха към доброволците, други се оплакваха от ситуацията.

"Боклуците преливат. Това не се търпи. Ще тръгнат зарази, болести. Търсим някъде другаде да го изхвърляме, защото тук няма място", коментира Божидар Кирилов.

"Носим си боклука в съседните райони засега поне. В "Илинден" и другите райони. Аз имам автомобил и мога, но има хора, които са в квартала и нямат коли, не знам как се справят".

Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че столицата продължава да получава подкрепа от съседни общини - камиони, екипи, готовност за съвместни действия.

"Огромно благодаря на всички доброволци, доброволчески организации, фирми, други общини, които се включиха, които помагат и с всеки ден обстановката става все по-нормална и съм оптимист, че следващите дни тези гледки, които ги имаше по кварталите последните дни, няма да ги има. Хората сигнализират за нередности и откъм това кой какво изхвърля и къде има препълнени контейнери, така че заедно ще се справим", заяви Васил Терзиев, кмет на Столична община.

В момента за сметопочистването в двата столични квартала се грижи столичното предприятие за третиране на отпадъци и общинското дружество "Софекострой". От рано сутринта утре,освен доброволците в събирането на боклука ще се включат и лица, лишени от свобода.

#кризата с боклука #"Красно село" #София #"Люлин" #боклук

