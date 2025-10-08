Как се издават разрешителните за строеж и какво фигурира в кадастрите?

Дупка в законодателството позволява напълно легално да бъде строено в коритата на реките, затова и в страната има стотици такива случаи. Основен проблем е работата на парче за конкретен имот. Експерти апелират държавата да се ангажира с бързото създаване на Общи подробни устройствени планове, нещо за което Брюксел настоява от години.

Стотици са местата в страната, където законно, полузаконно или изцяло незаконно строителство е превзело пътя на естественото отичане на водата.

Димитър Куманов, сдружение "Балканка": "Има страшно много такива места, може би основният проблем е, че реките на много места не са отразени в кадастъра като реки. Там на Елените е отразено, вижда се как идва река, стига до един подковообразен хотел, там си е терен за строителство и надолу продължава пак река." Димитър Куманов, сдружение "Балканка": "И когато не са отразени, това в повече случаи е направено с нарочна цел, така че да може да се строи върху тях или да се сече или ВЕЦ-ове да правят и какво ли не - някой ден ще дойдат и тука в парка да ни направят ВЕЦ."

Според експертите дупка в Закона позволява законното, но неправилно строителство.

инж. Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи: "Някоя поземлена комисия, която е държавата, е върнала, реституирала е имот, който е в коритото на река - нека от това да почнем, това е безумие."

Изключването на имот от общата картина и разглеждането му на парче - позволява да се спестят проверки и подписи.

Инж. Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи: "Законът го позволява за едно парцелче, за едно имотче да направиш ПУП, трябва единствено да се допускат Общи устройствени планове, които обхващат цялата територия, защото тогава има хидрогеолог, който прави именно това проучване." Димитър Куманов, сдружение "Балканка": "Това се случва, което на Елените, се случва в много по-големи мащаби София, някой казва, че 200, 240 литра са се изваляли там, ако те се извалят тука за 3 часа примерно в София, аз си спомням наводнението 83-та година - сега ще бъде страшен ад."

инж. Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи: "Такова беше наводнението, че ние децата излязохме с надуваема лодка и плувахме по улиците. По "Черни връх" се возихме с лодка. Подлезите на НДК бяха пълни с вода, нещо, което е много лошо - имаше 3 жертви през 83-та година. Точно преди това беше пуснат НДК и Перловската река беше вкарана в тръба, нещо, което и на този хотел, мисля, че е правено под земята."

инж. Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи: "И по-възрастните хора си спомнят, че говореха че една от причините за заводняването на подлезите е именно вкарването на Перловската река под земята в тръба. В този ред на мисли НДК също е незаконно, защото е над Перловската река. Разбирате ли, всичко е въпрос на инженерен баланс, на вземане на норма при какво водно количество града може да поеме водата и на някакъв баланс - т.е. трябва да го има НДК, но не трябва и да се наводняваме."

Именно с мотив, че държавата не се е погрижила за държавната собственост, инвеститорите и собствениците сега могат да си потърсят правата.

инж. Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи: "Човек защо плаща данъци - държавата да му гарантира, че къщата му няма да бъде отнесена от вода. И когато бъде отнесена, има право да заведе иск държавата да му възстанови нейната стойност, това е солидарната отговорност."

Според инженер Шопов изграждането на система за ранно предупреждение, ежегодна поддръжка на отточните системи и дерета и създаването на общи устройствени планове ще решат проблемите и със строителството и с наводненията.