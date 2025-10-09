Кризата с боклука: СОС ще разгледа доклад на кмета Васил Терзиев

Столичният общински съвет ще разгледа днес доклад на кмета Васил Терзиев относно предоставяне на средства за закупуване на техника и механизация за повишаване на капацитета на "Софекострой" ЕАД.

Междувременно специализирани екипи на четири столични района се включват в работата по почистване в "Люлин" и "Красно село".

Екипи от районите "Слатина", "Изгрев", "Лозенец" и "Красна поляна" ще подпомогнат кризисната работа по почистването, осигурявайки камиони и товарачи с щипка.

В дейностите ще участват и екипи на общинските предприятия "Гробищни паркове" и "Паркове и градини".

На терен ще продължат да работят доброволци, както и затворници с леки провинения.

Очаква се днес в почистването да се включат допълнителни пет сметосъбиращи камиона от Ботевград, Елин Пелин и Панагюрище.