Венецуела започва военни учения в Карибско море

Венецуела обяви, че започва военни учения в отговор на военните маневри на САЩ в Карибско море.

Преди повече от месец Вашингтон разположи осем военни кораба и една атомна подводница в южната част на Карибско море край бреговете на Венецуела официално в рамките на операция срещу наркотрафика.

Към днешна дата администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е нанесла удари по най-малко четири плавателни съда на предполагаеми наркотрафиканти, като резултатът е най-малко 21 загинали.