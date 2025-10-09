Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по американския план.



Всички заложници ще бъдат освободени много скоро, а Израел ще изтегли войските си до предварително уговорена линия. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа "Трут Соушъл".

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху го нарече "Велик ден за страната" и ще свика правителството днес, за да одобри примирието.

Хамас също потвърди подписването и призова американския президент да бъде гарант за спазването на сделката с Тел Авив.

Въпреки надеждите за прекратяване на войната все още не са уточнени важни детайли, включително времевата рамка, следвоенното управление на Ивицата Газа и съдбата на палестинската въоръжена групировка Хамас.