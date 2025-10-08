Огромен камък удари такси във Велико Търново

Огромен камък удари таксиметров автомобил във Велико Търново тази вечер. Шофьорът не е пострадал.

Инцидентът е станал в подножието на крепостта Царевец.

Паднал е голям камък и на пътя от кв. “Чолаковци” към града, съобщиха от полицията.

Заради непрекъснато свличащи се камъни за неопределен период е затворен за движение участък от пътя Велико Търново - Горна Оряховица в района на църквата “Св. 40 мъченици”.

Няколко пъти днес се налагаше движението в този район да бъде спирано и с багери да се разчистват свлеклите се камъни.

В късния следобед по искане на Областното пътно управление пътят беше окончателно затворен. Движението там ще бъде възстановено след спиране на обилните дъждове и обрушване на скалите.