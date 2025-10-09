БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода собствениците на жилища могат да се върнат в тях

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Как продължават възстановителните дейности?

Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода собствениците на жилища могат да се върнат в тях
Снимка: БТА
Достъпът до ваканционно селище Елените е отворен и собствениците на жилища могат да се върнат в тях.

Тежка техника работи по разчистването на наноси и паднали дървета.

От 8.30 ч. тази сутрин продължиха възстановителните работи на територията на Елените.

Вътре се допускат както жители, които искат да разчистят домовете си, така и екипи с тежка техника.

Остава контролно-пропускателният пункт, през който влизат всички жители след представяне на документ за самоличност.

Назначена е и комисия от експерти, която да извърши оглед на застроеното дере в курортния комплекс, за да се прецени дали е възможно то да бъде почистено с цел осигуряване на водооток при евентуални бъдещи валежи.

Учениците в Несебър, Свети Влас, село Кошарица и Слънчев бряг остават днес в режим на онлайн обучение.

В Елените все още няма ток и вода.

Първите проби на питейната вода показват, че водата не е годна за пиене. Очаква се резултатът от повторните проби.

Днес се очакват и повече подробности от прокуратурата за проверките след масираните акции в РДНСК, регионалната екоинспекция и Община Несебър през вчерашния ден.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова.

#потоп в Елените #потоп по Черноморието #бедствие в Елените #Елените

