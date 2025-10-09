БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
12
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
21:54, 09.10.2025
Чете се за: 02:35 мин.
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2...
18:25, 09.10.2025
Чете се за: 01:55 мин.
Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят...
18:02, 09.10.2025
Чете се за: 10:55 мин.
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се...
16:45, 09.10.2025 (обновена)
Чете се за: 02:20 мин.
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
14:27, 09.10.2025 (обновена)
Чете се за: 01:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
14:26, 09.10.2025
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
13:25, 09.10.2025
Чете се за: 02:15 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
13:11, 09.10.2025
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
09:27, 09.10.2025 (обновена)
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
09:07, 09.10.2025 (обновена)
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
08:44, 09.10.2025
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
08:05, 09.10.2025 (обновена)
Чете се за: 01:07 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 09.10.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 09.10.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:37, 09.10.2025
След критични стойности: Спадат нивата на реките в района на Велико...
19:52, 09.10.2025
Криминализират разпространението на информация за личния живот?
19:39, 09.10.2025
Вицепремиерът Зафиров: Двойно е намалял броят на хората, засегнати...
19:23, 09.10.2025
Спортни новини 09.10.2025 г.
19:18, 09.10.2025
Изложба на Деймиън Хърст в София
19:16, 09.10.2025
Хасан Игнатов се класира за финала на престижния конкурс...
19:14, 09.10.2025
Българският филм "Дяволски игри" с международно отличие
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
2
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на...
3
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
4
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им
5
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода собствениците на...
6
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
Реклама
Най-четени
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
6
Кога ще пуснат парното в София?
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 09.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 09.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 09.10.2025
Спортни новини 08.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 08.10.2025
Спортни новини 08.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 08.10.2025
Спортни новини 08.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 08.10.2025
Спортни новини 07.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 07.10.2025
Реклама
Водещи новини
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
21:50, 09.10.2025
Чете се за: 02:35 мин.
Вдигане на тежести
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
18:15, 09.10.2025
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката към мир в Близкия изток е постигната (ОБЗОР)
18:00, 09.10.2025
Чете се за: 10:55 мин.
По света
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
19:36, 09.10.2025
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда...
13:43, 09.10.2025 (обновена)
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Властта подава ръка на София заради кризата с боклука, кметът...
18:27, 09.10.2025
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
13:49, 09.10.2025
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Тръмп: Следващата фаза от споразумението за Газа ще включва...
20:36, 09.10.2025
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ