ЦСКА се завръща с мъжки отбор в ББЛ

ЦСКА ще има отбор в Б-е група на Българската баскетболна лига през новия сезон.

Президентът на "червените" Гинко Василев разкри целите пред клуба в обновената зала ЦСКА Арена в комплекс "Червено знаме".

"Идеята е играчите в този отбор да са предимно от школата. Докато не сме готови за това нещо, няма да бързаме да правим отбор. Надявам се до година, две ЦСКА да се завърне в НБЛ и да започнем вече да изграждаме новата история на клуба", заяви Василев.

С търпение и визия за бъдещето в началото на годината ръководството на клуба стартира цялостна реконструкция на баскетболната зала, така че да върне блясъка от славните й години, когато в нея са се провеждали емблематични надпревари, като тази за наградата на София.

"Базата е най-важна, за да може да гониме успехи. Това е една стъпка. Следващата е да направим екип, който да може да научи тези деца да играт баскетбол", добави президентът на БК ЦСКА.

И понеже любовта към спорта трябва да сплотява, а не да разделя, в хода на скорострелния ремонт ръка на "червените" подават и "сини".

"Имахме изключителна помощ от един левскар. Това е Алекс Гогов, който с екип от хора много ни беше в помощ, когато започнахме да правим ремонт на залата", разкри Василев.

Преди дни обновената зала домакинства и първия си международен турнир при юношите до 18 години с участието на турския гранд Фенербахче, гръцкия Арис и босненския Игукеа.

"Залата беше пълна, стана страхотно шоу. Надявам се, че това ще стане практика след време, всички шампиони да могат да са тук на един такъв турнир", завърши Василев.

Вижте репортажа във видеото!