БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 00:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:12 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Столична община отпусна половин милион лева на София за домакинство на Евроволей 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Очаква се съвсем скоро българската столица да замени Варна като домакин на шампионата на Стария континент.

българия посрещна своите волейболни герои шампионски
Слушай новината

Столичният общински съвет отпусна 500 000 лева от бюджета на Българската федерация по волейбол за организирането на европейското първенство за мъже през 2026 година, на което страната ни е един от домакините. Това стана факт по време на заседание на СОС днес. Съгласно приетия доклад от Съвета, БФ Волейбол се ангажира да популяризира Столична община.

Предложението бе включено в дневния ред на заседанието на СОС като допълнителна точка. Докладът бе с вносители Васил Терзиев - кмет на Столична община, Цветомир Петров - председател на Столичен общински съвет, и Димитър Шалъфов - общински съветник, председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта към СОС.

Предложението бе прието единодушно с 54 гласа "за" (0 "против", 0 "въздържали се").

По този начин съвсем скоро се очаква CEV да официализира това, че София ще приеме мачовете на Евроволей 2026, а не Варна, както бе първоначално обявено. Шампионатът на Стария континент ще се състои от 10 до 27 септември, а останалите домакини са Финландия, Италия и Румъния.

Свързани статии:

Кметът на София иска европейското първенство по волейбол през 2026-а да се проведе в София, а не във Варна
Кметът на София иска европейското първенство по волейбол през 2026-а да се проведе в София, а не във Варна
По план Варна трябва да приеме мачовете от европейския шампионат по...
Чете се за: 02:52 мин.
#Европейско първенство по волейбол за мъже 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
2
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
3
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на...
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
4
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
5
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Европейски волейбол

Кметът на София иска европейското първенство по волейбол през 2026-а да се проведе в София, а не във Варна
Кметът на София иска европейското първенство по волейбол през 2026-а да се проведе в София, а не във Варна
Николай Иванов за Треньорската конвенция на СЕV: България ще бъде отново в центъра на много важно събитие от най-висок ранг Николай Иванов за Треньорската конвенция на СЕV: България ще бъде отново в центъра на много важно събитие от най-висок ранг
Чете се за: 03:50 мин.
Женският ни национален отбор по волейбол загуби драматично от Бразилия в пет гейма Женският ни национален отбор по волейбол загуби драматично от Бразилия в пет гейма
Чете се за: 04:25 мин.
Любомир Ганев уважи галавечерта по случай 50-годишнината на Европейската волейболна конфедерация CEV Любомир Ганев уважи галавечерта по случай 50-годишнината на Европейската волейболна конфедерация CEV
Чете се за: 02:30 мин.
Полша не даде шансове на Италия и триумфира на Евроволей 2023 Полша не даде шансове на Италия и триумфира на Евроволей 2023
Чете се за: 02:22 мин.
Словения срази Франция и се окичи с бронзовите медали от Евроволей 2023 за мъже Словения срази Франция и се окичи с бронзовите медали от Евроволей 2023 за мъже
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука на София, Терзиев отказа - "Справяме се"
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука на София,...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Подготвя се превантивна евакуация в Русенско Подготвя се превантивна евакуация в Русенско
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:25 мин.
По света
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР) "Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР)
Чете се за: 06:15 мин.
По света
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Софийският боклук е водеща тема в кулоарите на Народното събрание
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ