Столична община отпусна половин милион лева на София за домакинство на Евроволей 2026

Столичният общински съвет отпусна 500 000 лева от бюджета на Българската федерация по волейбол за организирането на европейското първенство за мъже през 2026 година, на което страната ни е един от домакините. Това стана факт по време на заседание на СОС днес. Съгласно приетия доклад от Съвета, БФ Волейбол се ангажира да популяризира Столична община.

Предложението бе включено в дневния ред на заседанието на СОС като допълнителна точка. Докладът бе с вносители Васил Терзиев - кмет на Столична община, Цветомир Петров - председател на Столичен общински съвет, и Димитър Шалъфов - общински съветник, председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта към СОС.

Предложението бе прието единодушно с 54 гласа "за" (0 "против", 0 "въздържали се").

По този начин съвсем скоро се очаква CEV да официализира това, че София ще приеме мачовете на Евроволей 2026, а не Варна, както бе първоначално обявено. Шампионатът на Стария континент ще се състои от 10 до 27 септември, а останалите домакини са Финландия, Италия и Румъния.