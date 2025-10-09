Кметът на София иска европейското първенство по волейбол през 2026-а да се проведе в София, а не във Варна

Кметът на Столична община Васил Терзиев изрази желанието си европейското първенство по волейбол да се проведе на територията на София, а не във Варна, както беше планирано по-рано.

В публикация на страницата си във Facebook Терзиев отправи апел към колегите си от Столичния общински съвет да подкрепят това начинание, което ще донесе много позитиви на най-големия български град.

Ето и какво точно написа софийския кмет:

“Представете си догодина, около Деня на София, да бъдем домакини и на Европейското по волейбол. Истински празник!

Емоциите от онзи вълшебен следобед на площад „Св. Александър Невски“ – когато заедно посрещнахме нашите сребърни момчета – още не са стихнали. Видяхме хиляди усмихнати лица, деца, които мечтаят един ден и те да играят за България, хора, които просто се радват на успеха ни. Това е силата на спорта – да обединява, да вдъхновява, да ни напомня, че заедно можем всичко. Ето затова поканихме спонтанно миналата седмица Българската федерация по волейбол да бъдем заедно домакини на Европейското в София. Сега потвърждаваме тази покана с вяра, че всички ние ще спечелим от това партньорство. И най-вече феновете и спортът. Европейското първенство през 2026 г. ще бъде още една възможност София да покаже най-доброто от себе си – точно в дните около Деня на Съединението, Деня на Независимостта и Деня на София. Ще бъде време, в което целият град ще живее с енергията на волейбола, на общността и на гордостта да сме домакини на нещо голямо. През последните две години Столична община е подкрепила българския волейбол с над 600 000 лв. – за отбори, турнири и развитието на млади таланти. Надявам се, както досега, колегите от СОС да застанат зад тази кауза. Заедно ще продължим да показваме, че София е град, който вярва в спорта, подкрепя своите шампиони и умее да мечтае с тях.”

Европейското първенство по волейбол е в периода 9 - 26 септември 2026 г. България е един от четирите домикини. В Група B националите ни са заедно със Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия и Израел, като освен груповата фаза България ще приеме четири 1/8-финала и два 1/4-финала.