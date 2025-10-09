БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 01:05 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кметът на София иска европейското първенство по волейбол през 2026-а да се проведе в София, а не във Варна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Национални отбори
Запази

По план Варна трябва да приеме мачовете от европейския шампионат по волейбол за мъже.

Кметът на София иска европейското първенство по волейбол през 2026-а да се проведе в София, а не във Варна
Слушай новината

Кметът на Столична община Васил Терзиев изрази желанието си европейското първенство по волейбол да се проведе на територията на София, а не във Варна, както беше планирано по-рано.

В публикация на страницата си във Facebook Терзиев отправи апел към колегите си от Столичния общински съвет да подкрепят това начинание, което ще донесе много позитиви на най-големия български град.

Ето и какво точно написа софийския кмет:

“Представете си догодина, около Деня на София, да бъдем домакини и на Европейското по волейбол. Истински празник!

Емоциите от онзи вълшебен следобед на площад „Св. Александър Невски“ – когато заедно посрещнахме нашите сребърни момчета – още не са стихнали. Видяхме хиляди усмихнати лица, деца, които мечтаят един ден и те да играят за България, хора, които просто се радват на успеха ни. Това е силата на спорта – да обединява, да вдъхновява, да ни напомня, че заедно можем всичко. Ето затова поканихме спонтанно миналата седмица Българската федерация по волейбол да бъдем заедно домакини на Европейското в София. Сега потвърждаваме тази покана с вяра, че всички ние ще спечелим от това партньорство. И най-вече феновете и спортът. Европейското първенство през 2026 г. ще бъде още една възможност София да покаже най-доброто от себе си – точно в дните около Деня на Съединението, Деня на Независимостта и Деня на София. Ще бъде време, в което целият град ще живее с енергията на волейбола, на общността и на гордостта да сме домакини на нещо голямо. През последните две години Столична община е подкрепила българския волейбол с над 600 000 лв. – за отбори, турнири и развитието на млади таланти. Надявам се, както досега, колегите от СОС да застанат зад тази кауза. Заедно ще продължим да показваме, че София е град, който вярва в спорта, подкрепя своите шампиони и умее да мечтае с тях.”

Европейското първенство по волейбол е в периода 9 - 26 септември 2026 г. България е един от четирите домикини. В Група B националите ни са заедно със Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия и Израел, като освен груповата фаза България ще приеме четири 1/8-финала и два 1/4-финала.

Свързани статии:

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
Вижте във видеото специалното студио на БНТ с всички отзиви!
Чете се за: 04:30 мин.
Посрещане на сребърните медалисти от световния шампионат по волейбол (ГАЛЕРИЯ)
Посрещане на сребърните медалисти от световния шампионат по волейбол (ГАЛЕРИЯ)
Снимки от тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 00:02 мин.
#Европейско първенство по волейбол за мъже 2026 г. #Васил Терзиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
1
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за...
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
2
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
73-годишна жена и бебе на 5 дни са обгазени при пожар в София
3
73-годишна жена и бебе на 5 дни са обгазени при пожар в София
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията
4
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от...
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
5
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на...
Затворници се включват в събирането на боклука в София
6
Затворници се включват в събирането на боклука в София

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Български волейбол

ВК Левски ще участва в приятелски турнир в Гърция
ВК Левски ще участва в приятелски турнир в Гърция
Борислава Съйкова остава в Марица Борислава Съйкова остава в Марица
Чете се за: 00:57 мин.
Тодор Алексиев ще води мъжкия тим на ВК Хебър Тодор Алексиев ще води мъжкия тим на ВК Хебър
Чете се за: 01:45 мин.
Левски победи Славия в контрола преди НВЛ за жени Левски победи Славия в контрола преди НВЛ за жени
Чете се за: 00:45 мин.
Николай Иванов за Треньорската конвенция на СЕV: България ще бъде отново в центъра на много важно събитие от най-висок ранг Николай Иванов за Треньорската конвенция на СЕV: България ще бъде отново в центъра на много важно събитие от най-висок ранг
Чете се за: 03:50 мин.
Женският ни национален отбор по волейбол загуби драматично от Бразилия в пет гейма Женският ни национален отбор по волейбол загуби драматично от Бразилия в пет гейма
Чете се за: 04:25 мин.

Водещи новини

Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по американския план
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по американския...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци на разпит Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци на разпит
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Затворници и гробари се включват в почистването на "Красно село" заради кризата с боклука Затворници и гробари се включват в почистването на "Красно село" заради кризата с боклука
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на заплатите в здравеопазването Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на заплатите в здравеопазването
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им
Чете се за: 01:12 мин.
Регионални
Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Проливните дъждове - все още има локални наводнения в Русе
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Ремонт на АМ "Тракия": Ограничават движението край Стара...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ