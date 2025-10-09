Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Олимпийският шампион във вдигането на тежести Карлос Насар се качи на световния връх за трети път в своята кариера. 21-годишният българин преодоля тежко начало в изхвърлянето в категория до 94 кг, което навакса с невероятно представяне в изтласкването и с двубой от 395 килограма се окичи със златния медал и на шампионата на планетата във Фьорде (Норвегия).

Насар не само че профуча през конкуренцията във второто движение - той постави и световен рекорд от 222 кг, като общият му двубой бе само с един килограм под най-доброто постижение в света.

Това е трета световна титла за невероятния ни талант след Ташкент 2021 в категория до 81 кг и Манама 2024 при 89-килограмовите.

Българинът записа само един успешен опит в изхвърлянето - 173 кг, като след това не успя да преодолее 178 и 182 кг. съответно.

Пред Насар се наредиха двама от директните му съперници в група А - иранците Алиреза Моеини Седех и Али Алипур, както и колумбиецът от група Б Хоксер Алборнос Кинто.

Моеини Седех счупи световния рекорд в изхвърлянето със 182 кг, а Алипур преодоля 176. Алборноз е трети със 175 кг.

В изтласкването обаче Карлос Насар нямаше абсолютно никаква конкуренция, като повали последователно 210, 219 и 222 килограма.

Сребърният медал отиде при Алиреза Моеини Седех с общ двубой от 391 кг. Най-доброто постижение на иранеца във второто движение бе едва 209 килограма.

Почетната стълбичка допълни Хоксер Алборнос Кинто с 390 килограма (175+215).

Насар се превърна в 12-ия тежкоатлет в историята на българските щанги с три световни титли, нареждайки се до величия като Атанас Киров, Антон Коджабашев, Асен Златев, Благой Благоев, Александър Върбанов, Нено Терзийски, Михаил Петров, Севдалин Маринов, Александър Върбанов, Николай Пешалов, Йото Йотов и Златан Ванев.