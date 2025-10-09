БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Вдигане на тежести
Запази

21-годишният българин преодоля тежко начало в изхвърлянето, което навакса с невероятно представяне в изтласкването.

Европейският шампион Карлос Насар се прибра в България
Слушай новината

Олимпийският шампион във вдигането на тежести Карлос Насар се качи на световния връх за трети път в своята кариера. 21-годишният българин преодоля тежко начало в изхвърлянето в категория до 94 кг, което навакса с невероятно представяне в изтласкването и с двубой от 395 килограма се окичи със златния медал и на шампионата на планетата във Фьорде (Норвегия).

Насар не само че профуча през конкуренцията във второто движение - той постави и световен рекорд от 222 кг, като общият му двубой бе само с един килограм под най-доброто постижение в света.

Това е трета световна титла за невероятния ни талант след Ташкент 2021 в категория до 81 кг и Манама 2024 при 89-килограмовите.

Българинът записа само един успешен опит в изхвърлянето - 173 кг, като след това не успя да преодолее 178 и 182 кг. съответно.

Пред Насар се наредиха двама от директните му съперници в група А - иранците Алиреза Моеини Седех и Али Алипур, както и колумбиецът от група Б Хоксер Алборнос Кинто.

Моеини Седех счупи световния рекорд в изхвърлянето със 182 кг, а Алипур преодоля 176. Алборноз е трети със 175 кг.

В изтласкването обаче Карлос Насар нямаше абсолютно никаква конкуренция, като повали последователно 210, 219 и 222 килограма.

Сребърният медал отиде при Алиреза Моеини Седех с общ двубой от 391 кг. Най-доброто постижение на иранеца във второто движение бе едва 209 килограма.

Почетната стълбичка допълни Хоксер Алборнос Кинто с 390 килограма (175+215).

Насар се превърна в 12-ия тежкоатлет в историята на българските щанги с три световни титли, нареждайки се до величия като Атанас Киров, Антон Коджабашев, Асен Златев, Благой Благоев, Александър Върбанов, Нено Терзийски, Михаил Петров, Севдалин Маринов, Александър Върбанов, Николай Пешалов, Йото Йотов и Златан Ванев.

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
„Докоснат от Господ“ е седмият филм от поредицата на БНТ "Спортните...
Чете се за: 04:12 мин.
Карлос Насар преди световното: Ще направя всичко възможно българското знаме да е най-отгоре, където му е мястото
Карлос Насар преди световното: Ще направя всичко възможно българското знаме да е най-отгоре, където му е мястото
Чете се за: 04:52 мин.
#световно първенство по вдигане на тежести в Норвегия 2025 #Карлос Насар

