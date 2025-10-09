БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Израел и Хамас договориха първата фаза от мирния план на Тръмп

Мартин Гицов
И в този час продължава заседанието в пълен състав на израелското правителство

израелската армия започна сухопътна офанзива град газа
Снимка: БТА
Слушай новината

Израел и Хамас договориха първата фаза от мирния план на американския президент Доналд Тръмп. И в този час продължава заседанието в пълен състав на израелското правителство по примирието с Хамас в Ивицата Газа.

То ще влезе в сила незабавно след като бъде гласувано от министрите, които се събраха след среща на кабинета по сигурността.

Крайнодесният министър ИтамарБен-Гвир обяви, че не подкрепя споразумението и заплаши да свали правителството на Нетаняху, ако групировката Хамас не бъде напълно ликвидирана.

Следващата фаза от споразумението за Газа ще включва "разоръжаване" на Хамас и "изтегляне" на израелски военни части, обяви тази вечер американският президент Доналд Тръмп.

Той обаче уточни, че приоритет е връщането на последните израелски заложници, което той очаква да стане в понеделник или във вторник.

Американският президент посочи, че няма мнение относно решение на принципа "две държави" след прекратяването на огъня и връщането на заложниците.

