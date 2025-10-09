Тръмп: Следващата фаза от споразумението за Газа ще включва "разоръжаване" и "изтегляне" на военни части

Следващата фаза от споразумението за Газа ще включва "разоръжаване" и "изтегляне" на военни части, обяви тази вечер американският президент Доналд Тръмп.

Той обаче обяви, че приоритет е връщането на последните израелски заложници.

Тръмп посочи, че няма мнение относно решение на принципа "две държави" след прекратяването на огъня и връщането на заложниците.

"Ще се придържам към това, за което са се договорили", посочи той.

По въпроса какво могат да очакват палестинците, Тръмп заяви: "ще създадем нещо, където хората могат да живеят, ще създаден по-добри условия за хората".