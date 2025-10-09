Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката към мир в Близкия Изток е постигната (ОБЗОР)

Първата крачка към мира в Близкия Изток е постигната. Израел и Хамас договориха освобождаването на всички заложници и изтеглянето на израелската войска от Ивицата Газа.

Новината предизвика огромна еуфория в Близкия Изток.

Споразумението е първата фаза от мирния план на американския президент Доналд Тръмп. То се очаква да влезе в сила още тази вечер, след като получи одобрението на израелското правителство.

Заседанието се провежда в момента.

2 години и 2 дни след атаката на Хамас, Близкият изток осъмна с надежда, че краят на заложническата криза ще приключи.



Очакванията на американския президент, че мирният му план за Газа, ще влезе в историята се оправдаха. За пробива в преговорите между Израел и Хамас съобщи лично Доналд Тръмп.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

Току-що получих бележка от държавния секретар, в която се казва, че сме много близо до споразумение в Близкия изток и че ще се нуждаят от мен доста бързо, така че ще отговорим на още няколко въпроса.

След 3 дни на преговори в египетския курорт Шарм ел Шейх, едни от най-доверените хора на Тръмп - специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, зетя му Джаред Къшнер, с посредничеството на Египет, Катар и Турция успяха да склонят делегациите на Израел и Хамас да одобрят първата фаза от плана на Тръмп, и дори да седнат на една маса.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

Горд съм да обявя, че Израел и Хамас официално се съгласиха за първата фаза на нашия план за мир. Всички заложници ще бъдат освободени скоро, а Израел ще изтегли войските си до предварително уговорена линия в първи стъпки към вечен мир. Това е велик ден за арабския свят, за Израел и за Съединените щати. Благодарим на посредниците от Катар, Египет и Турция, които работиха за това историческо събитие.

Според договореното в Египет, след като израелското правителство одобри споразумението, израелската армия трябва да се изтегли до линии, определени на преговорите в Шарм ел Шейх.

Шош Бедросян, говорител на правителството на Израел:

Първата фаза е много ясна. Всички наши заложници, живите и починалите, ще бъдат освободени до понеделник. Израел е готов да приеме пленените, независимо в какво състояние се намират.

Хамас все още държи 48 души, предполага се, че 20 от тях са живи.

Американският президент се обади лично на семействата на заложниците, за да съобщи новината.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

Вие просто се пазете. Заложниците ще се върнат при вас. Всички те ще се върнат в понеделник.

За първи път от 2 години, тъжната музика, която изпълваше площада на Заложниците залгъхна, за да зазвучат песни.

Еинав Зангаукер, майка на заложник:

Те ще се върнат! Благодаря на израелския народ, на войниците, благодаря на президента Тръмп и на всички, които помогнаха да върнем сина ми. Няма да спрем да се борим до последния заложник. Матан ще си дойде вкъщи!

С песни осъмна и Ивицата Газа.

снимки: БТА Ахмад, разселен в Ивицата Газа:

Когато чух новината, се разплаках от радост, защото се нагледах на разрушения, на мъртви, на разпилени човешки части. За първи път съм толкова щастлив. Преродих се.

Независимо от всички неизвестни, които следват около мирния план на Тръмп, той изрази оптимизъм за бъдещето на Ивицата Газа.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

Ще видите как Газа се възстановява. Ще сформираме съвет, който ще се нарича Съвет на мира, ще бъде много силен. Ще се погрижат за хората.

На този етап, за обикновените хора в Близкия Изток остава утехата, че е сложен край на заложническата криза, и че в Ивицата Газа ще заглъхнат оръжията.