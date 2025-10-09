БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се...
Чете се за: 02:15 мин.
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 01:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:15 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

Мариника Чернева е дала съгласие да е и.ф. председател на ВАС

Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Заместник-председателят на Върховния административен съд Мариника Чернева е дала съгласие да бъде определена за изпълняващ функциите председател на съда през следващата половин година и то вече е изпратено на Висшия съдебен съвет, съобщава БНР.

Предстои Съдийската колегия да вземе решение, с което да освободи от поста настоящия временен ръководител на ВАС Георги Чолаков и да назначи Чернева.

До рокадата сте стигна след промените в Закона за съдебната власт, влезли в сила на 21 януари. Един от текстовете въведе шестмесечно ограничение за заемане поста "изпълняващ функциите" - главен прокурор и председатели на двете върховни съдилища.

През юли Съдийската колегия реши, че текстът се отнася до Чолаков, за разлика от Прокурорската колегия, според която законът не действа със задна дата и Борислав Сарафов, който е изпълняващ функциите главен прокурор още от юни 2023 година, остана на поста си.

