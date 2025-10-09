БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:12 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в "Елените"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Запази
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в "Елените"
Слушай новината

По разпореждане на Окръжна прокуратура-Бургас са иззети документи, имащи отношение към причината за настъпилата смърт на 4 лица при наводненията във в.с. „Елените“, съобщиха от институцията.

Към досъдебните производства са приобщени документи, имащи отношение към причините за наводнението в „Елените“. Документи са иззети от Община Несебър, в.с. „Елените“, РИОСВ-Бургас, РДНСК-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски регион“. Събран е цялостният комплект от документи, свързани със строежи на сгради и обекти във вилното селище, в това число разрешителни за строеж, планове и оценки, издадени от въпросните институции.

Изследването на документация е необходимо за преценка на действията или бездействия на длъжностни лица, довели до настъпилия вредоносен резултат, посочват от прокуратурата.

Разпоредена е проверка на всички разрешителни за строеж, издадени за обекти във в.с. „Елените“, относимостта им към спазване на нормите на ЗУТ, тяхната реализация и въвеждането им в експлоатация. Ще бъде уточнено дали същите са изпращани по реда на ЗУТ в РДНСК–Бургас и налични ли са произнасяния по тях от контролната инстанция. Кметът на община Несебър трябва да изпрати в Окръжна прокуратура-Бургас поотделно заверени преписи, касаещи изменението на ПУП във в.с. „Елените“, общ. Несебър.

Проверката има за цел да установи дали са налице нередности в издадените разрешителни за строеж и заповедите за изменение на ПУП, свързани с в.с. „Елените“. При установяване на незаконосъобразни индивидуални административни актове Окръжна прокуратура-Бургас, в съответствие със своите законови правомощия, ще предприеме конкретни действия пред съда за прогласяване на същите за нищожни.

#бургаската прокуратура #потоп в Елените

Водещи новини

"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР)
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се...
Чете се за: 06:15 мин.
По света
Как реагира светът след първата стъпка към мира между Израел и Хамас? Как реагира светът след първата стъпка към мира между Израел и Хамас?
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в "Елените" Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в "Елените"
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Затворници и гробари се включват в почистването на "Красно село" заради кризата с боклука Затворници и гробари се включват в почистването на "Красно село" заради кризата с боклука
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Нивата на реките Янтра и Белица край Велико Търново достигнаха...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ремонт на АМ "Тракия": Ограничават движението край Стара...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Софийският боклук е водеща тема в кулоарите на Народното събрание
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ