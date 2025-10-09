Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в "Елените"

По разпореждане на Окръжна прокуратура-Бургас са иззети документи, имащи отношение към причината за настъпилата смърт на 4 лица при наводненията във в.с. „Елените“, съобщиха от институцията.

Към досъдебните производства са приобщени документи, имащи отношение към причините за наводнението в „Елените“. Документи са иззети от Община Несебър, в.с. „Елените“, РИОСВ-Бургас, РДНСК-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски регион“. Събран е цялостният комплект от документи, свързани със строежи на сгради и обекти във вилното селище, в това число разрешителни за строеж, планове и оценки, издадени от въпросните институции.

Изследването на документация е необходимо за преценка на действията или бездействия на длъжностни лица, довели до настъпилия вредоносен резултат, посочват от прокуратурата.

Разпоредена е проверка на всички разрешителни за строеж, издадени за обекти във в.с. „Елените“, относимостта им към спазване на нормите на ЗУТ, тяхната реализация и въвеждането им в експлоатация. Ще бъде уточнено дали същите са изпращани по реда на ЗУТ в РДНСК–Бургас и налични ли са произнасяния по тях от контролната инстанция. Кметът на община Несебър трябва да изпрати в Окръжна прокуратура-Бургас поотделно заверени преписи, касаещи изменението на ПУП във в.с. „Елените“, общ. Несебър.

Проверката има за цел да установи дали са налице нередности в издадените разрешителни за строеж и заповедите за изменение на ПУП, свързани с в.с. „Елените“. При установяване на незаконосъобразни индивидуални административни актове Окръжна прокуратура-Бургас, в съответствие със своите законови правомощия, ще предприеме конкретни действия пред съда за прогласяване на същите за нищожни.