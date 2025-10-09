Какво показва статистиката преди България - Турция?

Българският национален отбор по футбол приема Турция тази събота в третия си мач от квалификациите за Мондиал 2026 година в САЩ, Канада и Мексико. В исторически план българите никога не са губили на свой терен от турците. Мачът на 11 октомври ще бъде изигран на Националния стадион „Васил Левски“ и ще стартира от 21:45 часа по БНТ 1 и БНТ 3. Студиото ни започва в 21:00.

Двете поражения преди месец с по 0:3 от Испания и Грузия се оказаха последни за Илиан Илиев начело на „лъвовете“. Тимът ни влезе в още една лоша серия, като нямаме победа нито година и се намираме в поредица от седем поредни двубоя без успех. През 2025 година България има пет загуби и едно равенство.

Назначението на Александър Димитров автоматично доведе до промени в списъка с играчи. Двама футболисти могат да дебютират в идните дни. Това са бранителят Атанас Чернев и халфът Кристиян Стоянов. В селекцията попадат 24 футболисти, 9 от тях играят в българското първенство, 7 защитават каузата на клубове от Централна и Източна Европа, а 8 се състезават в западната част на Стария континент.

Вижте репортажа във видеото!