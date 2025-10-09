БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 00:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:12 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Какво показва статистиката преди България - Турция?

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Български футбол
Запази

Назначението на Александър Димитров автоматично доведе до промени в списъка с играчи.

показва статистиката българия турция
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българският национален отбор по футбол приема Турция тази събота в третия си мач от квалификациите за Мондиал 2026 година в САЩ, Канада и Мексико. В исторически план българите никога не са губили на свой терен от турците. Мачът на 11 октомври ще бъде изигран на Националния стадион „Васил Левски“ и ще стартира от 21:45 часа по БНТ 1 и БНТ 3. Студиото ни започва в 21:00.

Двете поражения преди месец с по 0:3 от Испания и Грузия се оказаха последни за Илиан Илиев начело на „лъвовете“. Тимът ни влезе в още една лоша серия, като нямаме победа нито година и се намираме в поредица от седем поредни двубоя без успех. През 2025 година България има пет загуби и едно равенство.

Назначението на Александър Димитров автоматично доведе до промени в списъка с играчи. Двама футболисти могат да дебютират в идните дни. Това са бранителят Атанас Чернев и халфът Кристиян Стоянов. В селекцията попадат 24 футболисти, 9 от тях играят в българското първенство, 7 защитават каузата на клубове от Централна и Източна Европа, а 8 се състезават в западната част на Стария континент.

Вижте репортажа във видеото!

Свързани статии:

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Срещата започва в 21:45, а студиото посветено на нея започва в 21:00.
Чете се за: 00:37 мин.
#квалификации за световно първенство по футбол през 2026 година #Национален отбор на Турция по футбол #Български национален отбор по футбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
2
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
3
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на...
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
4
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
5
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Футбол

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
БНТ ще излъчи и световната квалификация Испания - България БНТ ще излъчи и световната квалификация Испания - България
Чете се за: 00:42 мин.
Джанлука Палиука: Джанлуиджи Донарума е най-добрият италиански вратар в момента Джанлука Палиука: Джанлуиджи Донарума е най-добрият италиански вратар в момента
Чете се за: 01:02 мин.
Стоян Колев: Няма вратарска криза в младежкия национален отбор Стоян Колев: Няма вратарска криза в младежкия национален отбор
Чете се за: 02:20 мин.
Иван Турицов: Националният отбор е чест Иван Турицов: Националният отбор е чест
Чете се за: 01:52 мин.
Дисциплина, отдаденост и дискретност - правилата на Александър Димитров в националния отбор Дисциплина, отдаденост и дискретност - правилата на Александър Димитров в националния отбор
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука на София, Терзиев отказа - "Справяме се"
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука на София,...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Подготвя се превантивна евакуация в Русенско Подготвя се превантивна евакуация в Русенско
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:25 мин.
По света
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР) "Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР)
Чете се за: 06:15 мин.
По света
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Софийският боклук е водеща тема в кулоарите на Народното събрание
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ